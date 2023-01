Acteurs et personnages de « Makanai : The Maiko Cook », la nouvelle série japonaise de Netflix

« Makanai : Le cuisinier de la maiko » c’est un nouveau Série Netflix japonaise qui arrivera sur la plateforme de streaming le jeudi 12 janvier. Il convient de préciser que cette production est une adaptation en prise de vue réelle de la série animée « Maiko-san Chino makanai-san ».

En 9 chapitres, la fiction créée par Hirokazu Koreeda raconte l’histoire de deux amies qui déménagent d’Aomori à Kyoto, rêvant de devenir « maikos » (apprenties geisha). le temps passe et résumé vous atteignez votre objectif; tandis que Kiyo il finit par travailler dans la cuisine du lieu.

Voulez-vous connaître tous les acteurs et personnages de « Le Makanai : cuisiner pour la maison Maiko »? Ensuite, nous vous disons qui est qui dans le Série Netflix produite au Japon.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « MAKANAI : LE CUISINIER DE LA MAIKO » ?

1. Nana Mori comme Kiyo

Kiyo Nozuki est l’un des protagonistes de l’histoire, qui n’est pas encore devenu Maiko en raison de sa personnalité et de son manque de talent. Cependant, elle a l’opportunité d’être la cuisinière du Maison Maïko.

L’actrice qui l’interprète est nana moricélèbre pour le programme « Kono Koi Atamemasu ka » et le film « Menteur × Menteur ».

Nana Mori est la protagoniste de la série « Makanai : The Maiko Cook » (Photo : Netflix)

2. Natsuki Deguchi comme Sumire

sumire herai est l’ami le plus proche de Kiyo. Est devenu Maikopuisqu’on pense qu’il s’agit d’un « un talent unique en un siècle » et travaille sous le nom de momohana.

Natsuki Deguchi donne vie à ce personnage. Elle a déjà travaillé sur les projets « Girl Gun Lady » et « First Kiss Boys ».

L’actrice fait partie du casting de « Makanai : The Maiko Cook » (Photo : Natsuki Deguchi / Instagram)

3. Aju Makita comme Ryōko

Ryōko est la fille d’Asuka, la propriétaire du Maison Maïko. L’artiste qui l’interprète est Aju Makitaqui a déjà participé aux productions « Si ma femme devient une élève du primaire » et « Les vraies mères ».

Aju Makita fait partie du casting de « Makanai : The Maiko Cook » (Photo : TMDB)

4. Keiko Matsuzaka comme Chiyo

chiyo est l’ancien propriétaire du Maison Maïkoqui joue toujours un rôle clé dans son fonctionnement. Keiko Matsuzaka donne vie à ce personnage. Elle a dans sa filmographie des œuvres comme « La Marche de Kamata » et « Runin : Banishe ».

Keiko Matsuzaka fait partie du casting de « Makanai : The Maiko Cook » (Photo : TMDB)

5. Ai Hashimoto comme Momoko

momoko elle est la Geiko la plus populaire de la fiction. Il est interprété par Ai Hashimotoactrice et mannequin japonaise qui a fait partie du casting de « Tuteur à domicile » et « Amachan ».

Ai Hashimoto dans le rôle de Momoko dans la série « Makanai : The Maiko Cook » (Photo : Netflix)

Interprètes qui complètent le casting de « Makanai : The Maiko Cook »:

Mayu Matsuoka comme Yoshino, un ancien camarade de classe de Momoko.

comme Yoshino, un ancien camarade de classe de Momoko. Takako Tokiwa dans le rôle d’Asuka, la gérante de la maison Maiko et mère de Ryо̄ko.

dans le rôle d’Asuka, la gérante de la maison Maiko et mère de Ryо̄ko. Kenta Nakawatari comme Deguchi, un ami d’enfance des protagonistes.

comme Deguchi, un ami d’enfance des protagonistes. Momoko Fukuchi en tant que Tsurugoma, un maiko senior de Kiyo et Sumire.

en tant que Tsurugoma, un maiko senior de Kiyo et Sumire. Lily Frankie comme Ren, le garçon de maison.

comme Ren, le garçon de maison. Yukiya Kitamura comme Takeshi Ishida, un homme qui prend soin de la maiko.

comme Takeshi Ishida, un homme qui prend soin de la maiko. Kotoko Wakayanagi comme Kikuno, une maiko senior.

comme Kikuno, une maiko senior. Toshinori Omi comme Ryu Seino, un caméraman.

comme Ryu Seino, un caméraman. Keiko Toda comme Kimie Sakurai, qui enseigne la maiko à danser.

comme Kimie Sakurai, qui enseigne la maiko à danser. Kayoko Shiraishi comme la grand-mère de Kiyo qui vit à Aomori.

comme la grand-mère de Kiyo qui vit à Aomori. Arata Iura comme Masahiro Tanabe, un architecte amoureux d’Azusa depuis de nombreuses années.

comme Masahiro Tanabe, un architecte amoureux d’Azusa depuis de nombreuses années. Kairi Jyo comme Kenta Nakanowatari.

comme Kenta Nakanowatari. Kotona Minami comme Kotono.

comme Kotono. Kanji Furutachi comme Kanjiro Furutachi.

L’affiche de « Makanai : The Maiko Cook » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « MAKANAI : LE CUISINIER DE LA MAIKO » ?

« Makanai : The Maiko Cook » sera disponible sur Netflix à partir du 12 janvier 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire. Accès depuis ce lien.

Regardez la bande-annonce de la fiction ici :

FICHE TECHNIQUE DE « MAKANAI : LE CUISINIER DE LA MAIKO »