Point de discussion: histoire de retour et fin expliquées – Qu’est-ce que tout cela signifie?

Returnal est sorti sur PlayStation 5 depuis un certain temps maintenant, ce qui signifie que beaucoup d’entre vous ont, espérons-le, atteint sa conclusion maintenant. Une grande partie de l’attrait du jeu, mis à part son action de balle infernale, est son histoire intrigante et mystérieuse. Qui est exactement Selene? Pourquoi at-elle atterri sur la planète hostile Atropos? Qu’est-ce que la boucle sans fin vers l’atterrissage forcé?

Dans cet article, nous allons tenter de tout reconstituer. Le récit de Returnal ne précise pas tout au joueur, laissant plutôt les choses ouvertes à l’interprétation, ce qui le rend mûr pour la discussion. Au cas où ce ne serait pas clair, nous allons parler de l’histoire en détail et montrer des images de la fin du jeu, donc voici votre avertissement de spoiler.

Alors, comment expliquer l’histoire et la fin de Returnal? C’est une question difficile, car elle est généralement laissée grande ouverte aux joueurs pour qu’ils tirent leurs propres conclusions. Cependant, nous souscrivons à l’idée que la plupart des événements du jeu sont une construction que Selene a créée pour elle-même.

Tout est dans la tête de Selene

Grâce aux journaux audio du jeu, aux xénoglyphes et aux séquences à l’intérieur de la maison, nous pouvons ramasser quelques détails clés. Selene et sa mère avaient une relation très éloignée, peut-être abusive. La mère, nommée Theia, avait des aspirations à aller dans l’espace, mais un accident de voiture a changé sa vie pour le pire. Elle s’est écrasée sur le côté d’un pont et dans le lac en contrebas, avec une jeune Selene à l’arrière. Dans une séquence de la maison, il est assez clairement expliqué que Theia a subi des blessures graves à la colonne vertébrale à la suite de l’accident, la laissant en fauteuil roulant pour le reste de sa vie, et donc incapable de réaliser son rêve de devenir astronaute. Selene a survécu à l’accident indemne, mais il semble que sa mère soit devenue très froide à son égard, la blâmant même pour l’accident et pour ses rêves qui ont été anéantis.

L’histoire vouée à se répéter

Selene a grandi pour en vouloir à sa mère, mais était également obsédée par l’espace. Elle ressemble beaucoup à Theia, et cela s’étend à sa relation avec son enfant. Tout comme Theia était éloignée de Selene, Selene se débat avec son fils Helios – elle répète les mêmes étapes. Un focus sur sa carrière, laissant parfois même son fils seul à la maison.

Avance rapide dans le jeu, et il semble que l’idée de cycles et d’événements récurrents va plus loin que la boucle de type voyou du titre. Après avoir vaincu Ophion à la fin de l’acte 2, vous verrez la première fin du jeu. Dans cette cinématique, nous voyons Selene conduire à travers les routes de campagne la nuit, Blue Öyster Cult’s (N’ayez pas peur) The Reaper jouer sur la stéréo. Selene semble distraite et absente pendant qu’elle conduit, et son fils, Helios, est à l’arrière. Il demande: « Voyez-vous l’ombre blanche? », Faisant apparemment référence à la pleine lune. Selene ne répond pas. Le long du pont, elle voit l’astronaute – une figure qui l’a hantée tout au long du match – et fait un écart pour les éviter. La voiture tourne hors de contrôle, se fracassant sur le côté du pont et dans l’eau – au même endroit depuis le premier accident. Nous voyons Selene retirer sa ceinture et atteindre Helios, mais elle semble être entraînée par des tentacules avant de pouvoir l’aider.

Pièces finales du puzzle

Dans l’acte 3 du jeu, vous rassemblez les six fragments de Sunface afin d’entrer dans la maison pour la dernière fois. Cette séquence renforce la mauvaise relation entre Selene et Theia. Selene commente également « Nous étions tous les deux brisés », en parlant de leur accident. En utilisant la clé de voiture que vous recevez, vous revenez à Abyssal Scar, battez à nouveau Ophion et déverrouillez le véhicule submergé, ce qui déclenche la cinématique finale.

Ici, Selene voit une créature squelettique, bien qu’apparemment enceinte, dans un fauteuil roulant, qui l’attrape avant qu’elle ne la renverse. Représentant sa mère, la créature montre les étoiles et, du point de vue de la première personne, il semble que Selene devienne l’astronaute elle-même, se tenait sur le pont. La voiture fait une embardée dans le lac et nous voyons Selene nager jusqu’à la surface de l’eau. Elle aspire de l’air et dit « Helios ». Il semble qu’elle sauve sa propre vie mais ne parvient pas à sauver son fils, le laissant dans la voiture coulée.

Trouver un sens tout au long du jeu

Il y a des aspects du jeu qui reflètent tout cela de manière intelligente. Il est évident que le navire s’appelle également Helios, et chaque fois que vous quittez le site de l’accident pour faire une autre course, il dit « Helios abandonné », tout comme la façon dont Selene laisse son fils dans la voiture. Tout au long du jeu, en particulier dans le deuxième biome, vous verrez des flèches qui ressemblent beaucoup à des colonnes vertébrales, représentant la blessure de sa mère.

Le boss du quatrième biome, Hyperion, joue de l’orgue et vous entendez à plusieurs reprises une mélodie qui ressemble beaucoup aux premières notes de (N’ayez pas peur) The Reaperle couplet d’ouverture. Peut-être que nous lisons trop là-dessus, mais nous pensons qu’il est possible qu’Hyperion représente le père de Selene, qui jouait du piano et aimait la chanson. C’est peut-être pourquoi, à un moment donné, Selene joue le disque dans une séquence House, et commente: « Elle n’a jamais aimé ce vinyle ». Nous prenons cela pour signifier que Theia, sa mère, n’aimait pas écouter la chanson parce qu’elle lui rappelait son défunt mari.

Ensuite, il y a tout ce qui concerne les anciennes civilisations du jeu. Celles-ci pourraient simplement être l’imagination de Selene qui se déchaîne et invente le Divisé et le Hivemind, car tout cela lui est lié. Certaines des archives Xeno représentent un éclaireur ASTRA, certains des Xénoglyphes se réfèrent à son passé, et toute cette technologie «extraterrestre» qu’elle met sur son costume fonctionne parfaitement. Il est logique que tout cela soit si pratique si tout cela vient de l’esprit de Selene.

Donc, il y a cette théorie, qui explore l’idée que les événements du jeu sont tous dans la tête de Selene alors qu’elle traite le traumatisme et la culpabilité de sa vie, mais il y a d’autres suggestions.

Tout se passe vraiment

Une autre interprétation de l’histoire est que les événements du jeu se déroulent réellement, et Selene est vraiment coincée sur Atropos dans cette boucle temporelle. Une vision sauvage des choses peut être trouvée sur Reddit, ce qui suggère que la planète elle-même manipule Selene pour qu’elle provoque le premier accident qui blesse sa mère, ce qui lui permet de devenir une éclaireuse ASTRA, ce qui signifie qu’elle se rendra à Atropos. Cette boucle commence dans laquelle la première Selene abat la suivante et le cycle se poursuit. Tous les cadavres de Selene décédés que vous trouvez sont des itérations précédentes qui font continuer la boucle à perpétuité. C’est une théorie compliquée qui implique toutes sortes de délais alternatifs.

Il s’agit d’une maladie héréditaire

Une autre théorie que nous avons entendue est que Theia n’était pas en fauteuil roulant à cause de l’accident, c’est parce qu’elle avait une maladie dégénérative qui l’a amenée à s’affaiblir avec le temps. Il a été transmis à Selene. Un symptôme dont elle souffre est de voir des «ombres blanches» dans sa vision, et son état signifie qu’elle ne parvient pas à devenir astronaute, au lieu de cela forcée de s’occuper de sa mère et de son enfant. Quand Helios pose des questions sur l’ombre blanche dans la voiture, cela suggère que la maladie lui a également été transmise. Cette théorie est essentiellement une variante alternative de la première, dans laquelle les événements du jeu sont une allégorie de ce que ressent Selene.

Liens avec la mythologie grecque

Le jeu pourrait adopter une apparence d’horreur cosmique avec des influences lovecraftiennes claires, mais la mythologie grecque est tout aussi présente. Les noms de tous les personnages proviennent tous du panthéon grec. Selene est le dieu de la lune et Hélios est le dieu du soleil. Theia et Hyperion (l’un des boss du jeu) sont des titans et ont les enfants susmentionnés ensemble. Phrike (un autre boss) est l’esprit grec de l’horreur. Ixion est un être puni par Zeus pour avoir convoité Héra, et est puni en étant lié à une roue de feu volante. En effet, ce boss est lié par plusieurs liens lorsque vous le voyez pour la première fois, et il peut voler. Il y en a d’autres aussi; Ophion et Nemesis ont une base dans le mythe grec, et de nombreuses autres références plus petites peuvent être trouvées tout au long du jeu.

Quoi qu’il en soit, ce sont des théories courantes sur ce qui se passe dans Returnal, mais nous voulons vous ouvrir la discussion. Que pensez-vous du récit du jeu? Selene est-elle vraiment piégée dans un monde extraterrestre? S’agit-il d’une grande métaphore de l’histoire vouée à se répéter, ou du cycle de violence / abus? Quelque chose de complètement différent? Nous voulons en savoir plus dans la section commentaires ci-dessous.