Instagram supprimera le profil de ceux qui envoient des insultes et des menaces en privé

À partir des prochains jours, envoyez messages de haine privés sur Instagram pourrait conduire à conséquences sérieuses. Le réseau social a annoncé dans ces heures l’arrivée de nouvelles mesures de sécurité dédié à la messagerie privée au sein de l’application: le système de défense ciblera tous ceux qui envoient à plusieurs reprises des insultes et des menaces via des messages privés, suspendre son compte indéfiniment.

Les conséquences des violations

L’annonce est venue de la société via son blog et après une série d’épisodes de violence subis par certains joueurs au Royaume-Uni, a fait l’objet d’insultes à motivation raciste. Le système n’utilisera pas les outils d’intelligence artificielle qui sont actuellement utilisés pour détecter automatiquement ce contenu dans les commentaires publics, c’est pourquoi il est probable que les messages qui enfreignent les règles devront être signalés manuellement.

Si les modérateurs recherchent une violation, empêchera l’expéditeur d’envoyer de nouveaux messages pour quelques jours; après la première violation, la plateforme peut décider de suspendre le profil. Les développeurs prendront des mesures spécifiques pour empêcher les utilisateurs bloqués de créer de nouveaux comptes dans le seul but de continuer à envoyer des insultes et des menaces.

La transformation d’Instagram

Instagram a beaucoup changé ces dernières années. Jusqu’à récemment, en fait, le réseau social pouvait être considéré comme plus à l’abri des messages haineux que d’autres, mais aujourd’hui, l’application n’héberge plus que des photos artistiques d’utilisateurs: parmi ses pages, il y a des conversations, des déclarations, des positions, de multiples histoires et des vidéos. formats – tous issus de profils de tous genres, y compris des artistes, des influenceurs et des célébrités. Là transition de la photographie sociale à la plateforme de discussion, la conversation et maintenant le shopping ont beaucoup valu aux managers en termes économiques: les inconvénients sont des problèmes comme celui-ci, qui s’ils ne sont pas résolus de front, risquent de rendre Instagram de plus en plus similaire à Facebook.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂