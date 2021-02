La saga ‘Kingdom Hearts’ arrive officiellement sur PC: elle le fera avec quatre jeux qui seront exclusifs à Epic Games

Quelque 20 ans se sont écoulés depuis que Square Enix a lancé le premier jeu de la saga ‘Kingdom Hearts’. Depuis lors, la saga de Sora, Goofy et Donald a été compliquée à satiété et a été divisée en d’innombrables titres avec des noms de plusieurs kilomètres, mais toujours dans le monde des consoles. Ce n’est pas jusqu’à présent que Square Enix a décidé de faire le saut et d’apporter son célèbre JRPG sur PC.

En effet, la saga ‘Kingdom Hearts’ arrive sur PC. Il le fera à partir du 30 mars et Epic Games Store a réussi à garder l’exclusivité. La saga sera divisée en quatre jeux qui, à leur tour, comprennent onze titres différents (entre des jeux originaux et des extensions supplémentaires). Ils coûteront entre 49,99 et 59,99 euros, selon le jeu.

Configuration minimale requise et jeux à venir sur PC

Suite à l’annonce des jeux, Epic Games a publié leurs jetons correspondants et donc leurs exigences minimales et recommandées. ‘Kingdom Hearts III’ est le plus exigeant des quatre jeux, on espère donc que si notre ordinateur peut déplacer ce jeu, il pourra également déplacer les autres. Vous trouverez ci-dessous un tableau avec ses exigences minimales et recommandées.

EXIGENCES MINIMALES EXIGENCES RECOMMANDÉES SYSTÈME OPÉRATIF Windows 10 (64 bits) Windows 10 (64 bits) CPU Intel i5 3330 (3,0 GHz) ou AMD Ryzen 3 1200 (3,1 GHz) Intel i5 7500 (3,4 GHz) ou AMD Ryzen3 3100 (3,1 GHz) GPU Nvidia GeForce GTX 760 (2 Go) ou AMD Radeon R7 260X (2 Go) Nvidia GeForce GTX 1070 (8 Go) ou AMD Radeon RX Vega 56 (8 Go) RAM 8 Go 8 Go Disque dur 75 Go 75 Go DIRECTX Onze Onze

Cela dit, quels jeux arrivent sur PC? Il y en a quatre, mais leurs noms ne disent pas trop. Comme tout fan de la saga Square Enix le sait, au fil des ans, différentes éditions ont été publiées avec des remasters, des cinématiques haute définition, etc., donc le moyen le plus simple de voir tout le contenu qui arrive sur PC est avec un nouveau tableau.

IL COMPREND Kingdom Hearts HD I.5 + II.5 ReMix Kingdom Hearts FINAL MIX

Kingdom Hearts Re: Chaîne de souvenirs

Kingdom Hearts 358/2 Days (cinématiques remasterisées en haute définition)

Kingdom Hearts II MIX FINAL

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final MIX

Kingdom Hearts Re: codé (cinématiques HD remasterisées) Kingdom Hearts HD II.8 Prologue du dernier chapitre Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts χ Couverture arrière (film)

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – Un passage fragmentaire – Kingdom Hearts III Kingdom Hearts III

Re Mind DLC Kingdom Hearts: Mélodie de la mémoire Kingdom Hearts: Mélodie de la mémoire

Ce que nous ne savons pas pour l’instant, c’est comment le port pour PC aura été fait. Dans la déclaration d’Epic Games, rien n’est mentionné concernant le FPS maximum auquel nous pouvons aspirer (un taux de rafraîchissement élevé pourrait être intéressant dans ‘Kingdom Hearts III’), s’il y aura un traçage de rayons ou si elles peuvent être remappées sur les touches du clavier . Dans tous les cas, ce n’est qu’une question de temps avant de pouvoir tester les jeux par nous-mêmes.

