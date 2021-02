Filmer Les petites choses a fait que Denzel Washington réalise que son rôle à Hollywood a changé

Depuis ses débuts dans les années 1970, Denzel Washington a établi une norme d’excellence dans le domaine du jeu d’acteur qui a inspiré et motivé ses pairs. Aujourd’hui, le thespien de soixante-six ans voit sa place dans l’industrie sous un angle différent de celui de ses débuts. Dans une récente interview avec Reel Chicago, l’acteur a révélé comment regarder ses co-stars Jared Leto et Rami Malek filmer une scène pour la sortie récente Les petites choses a rappelé à Washington le chemin parcouru dans sa carrière.

« En regardant, il y a une scène que nous avons tournée avec Jared et Rami et ils sont dans la salle d’interrogatoire. Et je suis dans la salle d’observation. Les caméras étaient toutes là la première moitié de la journée ou peu importe et je suis juste dedans la salle d’observation, il manquait le pop-corn, je regardais simplement ces deux jeunes gars y aller. Peu importe ce qu’il y a des années, il y a 30 ans, j’étais le jeune homme avec Gene Hackman ou n’importe qui d’autre. Mais maintenant c’est moi qui regarde les jeunes gars . C’était fascinant … de regarder leur joute si vous voulez. «