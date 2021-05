Instagram présente un outil d’analyse pour Reels, Live pour aider les créateurs à mieux comprendre les performances de leur contenu

26 mai 2021 13:51:34 IST

Instagram a annoncé que son outil d’analyse sera désormais également disponible pour les sessions Reels et Live. Selon Instagram, cela permettra aux créateurs de mieux comprendre les performances de leur contenu sur la plate-forme. Jusqu’à présent, les informations n’étaient disponibles que pour les vidéos Story, Post et IGTV. Les aperçus donnent essentiellement des détails sur la portée, les lectures, les likes, les commentaires et plus sur une publication en particulier. Pour les bobines, Instagram révèle que les utilisateurs pourront désormais voir les jeux, les comptes atteints, les likes, les commentaires, les sauvegardes et les partages via l’outil Insights.

Je suis ravi de présenter Insights for Reels, Live et Reach pour aider les créateurs et les entreprises à mieux comprendre comment votre contenu fonctionne ⭐️📊 pic.twitter.com/oTvUGYK0sy – Instagram (@instagram) 24 mai 2021

En ce qui concerne Live, l’outil Insights affichera les comptes atteints, le pic de spectateurs simultanés, les commentaires et les partages. Ces métriques se retrouveront également dans les insights de compte afin que les créateurs puissent avoir une vue d’ensemble des performances de leur compte sur la plate-forme.

De plus, Instagram a également lancé «Reach» pour obtenir des informations sur les comptes. Cela vous donnera une ventilation des « types de comptes que vous atteignez et des formats de contenu les plus efficaces pour augmenter la portée ». De cette façon, le créateur peut travailler plus efficacement pour créer le contenu.

