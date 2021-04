« Shadow and Bone »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 2

ATTENTION, ALERTE SPOILER. D’après la collection de romans «Grishaverse» de Leigh Bardugo, «Ombre et os« ( » Shadow and Bone « dans sa langue d’origine) est une série fantastique développée par Eric Heisserer et présente un monde divisé en deux par une immense barrière d’obscurité perpétuelle, où des créatures artificielles se régalent de chair humaine. Pendant ce temps, Alina, une jeune militaire découvre une puissance qui pourrait enfin unir son pays. Mais alors qu’elle lutte pour affiner son pouvoir, des forces dangereuses complotent contre elle. Les voyous, les voleurs, les meurtriers et les saints sont maintenant en guerre, et il faudra plus que de la magie pour survivre.

Quand Alina est séparée de son ami d’enfance Mal, elle élabore un plan qui lui permet de l’accompagner dans une dangereuse expédition à travers l’Ombre. Mais peu de temps après son départ, l’équipage attaque le Volcra et au milieu du massacre, Alina déchaîne une grande puissance qu’elle ne connaissait pas et devient l’invocatrice du soleil.

Cela signifie qu’il doit se rendre au palais Grisha pour commencer sa formation dans l’espoir d’éliminer l’ombre. Alors qu’Alina forge des liens avec le général Kirigan, le seul à avoir le pouvoir de créer des ombres de nulle part, Mal propose de partir en mission dangereuse pour retrouver sa meilleure amie.

Mais le pouvoir nouvellement révélé d’Alina attire l’attention de plusieurs côtés, y compris les Corbeaux (Kaz, Inej et Jesper) à la recherche d’un chemin sûr à travers l’Ombre pour la rejoindre et récupérer la récompense qu’ils offrent.

Le général Kirigan a gagné la confiance d’Alina, bien que pour une courte période (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE « SHADOW AND BONE »?

Dans l’avant-dernier épisode de « Ombre et os», À travers un flashback, il est révélé comment le général Kirigan / Aleksander / Darkling a créé l’ombre. Aujourd’hui, après avoir capturé Alina et utilisé le cerf de Morozova pour créer un amplificateur, le Dark One et des ambassadeurs d’autres pays se rendent dans le Shadow Fold.

Cependant, au lieu de détruire l’Ombre, il utilise le pouvoir de l’Invocateur du Soleil pour protéger le skiff et son propre pouvoir pour détruire Novokribirsk et ses habitants avec l’intention de donner un message au monde: il contrôle la lumière et les ombres.

Cependant, les Corbeaux et Mal interfèrent dans leurs plans, tout comme Zoya, qui avait une famille à Novokribirsk. Alors qu’un combat entre les deux côtés éclate, Alina comprend que le cerf l’a choisie, c’est-à-dire qu’il n’a pas besoin de Kirigan pour étendre son pouvoir.

Bien qu’il ne soit pas facile de tuer Kirigan, Mal le confronte et parvient à lui tirer dessus jusqu’à ce qu’un Volcra l’attaque. Mais il ne meurt évidemment pas, et sort plus tard de l’Ombre avec deux créatures des ténèbres.

« Ombre et os»Se termine par Alina, Mal, Zoya, Inej, Kaz et Jesper sur un bateau d’Os Kervo se dirigeant vers Ketterdam. Pour que les Corbeaux ne reviennent pas les mains vides, l’Invocateur lui tend le précieux collier. Pendant ce temps, Zoya retourne à Novokribirsk pour voir si sa famille est toujours en vie après l’attaque du Dark One.

Le Dark One n’est pas mort à la fin de « Shadow and Bone » comme le croient Alina et Mal (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «SHADOW AND BONE» POUR LA SAISON 2?

Alina, Mal, Kaz, Inej, Jesper et Zoya parviennent à échapper à l’Ombre, mais ils n’ont plus à faire face à des problèmes pour le moment. Après cette attaque, non seulement le Dark One poursuivra l’invocateur et le Grisha. Quel est le plan de Kirigan? Que signifie l’apparence de leurs monstres? Alina et Mal resteront-ils à Ketterdam? Inej sera-t-il enfin libre? Alina peut-elle détruire l’Ombre?

Selon un rapport de What’s on Netflix, le géant du streaming a commandé une deuxième saison de la série fantastique avant même la première du premier opus. Mais jusqu’à présent, la plateforme n’a pas confirmé la nouvelle.

Selon la description du deuxième livre: «Le Darkling est plus déterminé que jamais à récupérer la magie d’Alina et à l’utiliser pour prendre le trône de Ravkan. N’ayant nulle part où se tourner, Alina fait appel à un corsaire infâme et entreprend de diriger Grisha.Mais alors que la vérité sur le destin d’Alina se dévoile, elle plonge plus profondément dans le jeu mortel de magie interdite de Darkling, et plus loin de son humanité. Pour sauver son pays, Alina devra choisir entre son pouvoir et l’amour qu’elle pensait toujours être son refuge. Aucune victoire ne peut venir sans sacrifice, et elle seule peut affronter la tempête à venir ».