Rappel: le costume Selene de Returnal est maintenant disponible pour Sackboy: A Big Adventure en tant que DLC gratuit

Returnal et Sackboy: A Big Adventure sont deux jeux complètement différents. L’un est un jeu de tir à la troisième personne effréné avec un cycle de mort sans fin, et l’autre est un jeu de plateforme 3D léger sur la collecte de bulles et le saut vers Uptown Funk. Nous vous laisserons déterminer lequel est lequel, mais dans tous les cas, ils sont assez éloignés sur le spectre du jeu. C’est pourquoi nous sommes si ravis que la paire soit réunie avec un nouveau costume DLC pour ce dernier.

Comme annoncé la semaine dernière, la scout ASTRA Selene a été transformée en tenue pour Sackboy. Le costume est très mignon, comme vous pouvez le voir clairement:

Sacklene, Sacklene, Sacklene, Sackleeeene,

Un costume fait pour chaque fan de Returnal,

Sacklene, Sacklene, Sacklene, Sackleeeene,

Veuillez le télécharger * juste parce que vous le pouvez. * Pour Sackboy: A Big Adventure gratuitement le 26 mai pic.twitter.com/e4194tFqcP – PlayStation UK (@PlayStationUK) 21 mai 2021

Quoi qu’il en soit, la tenue est maintenant disponible gratuitement sur le PlayStation Store. Recherchez simplement Sackboy et vous devriez voir le costume de Selene dans les premiers résultats. Ou, si vous vous sentez paresseux, cliquez ici pour un lien au Royaume-Uni ou ici si vous êtes en Amérique du Nord. À moins que nous ne le lisions mal, il semble que le costume puisse être téléchargé et utilisé sur les versions PS5 et PS4 de Sackboy: A Big Adventure.

Équiperez-vous votre Sackboy ou Sackgirl de la combinaison spatiale de Selene? Quels autres personnages PlayStation aimeriez-vous voir faire le saut vers Craftworld? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.