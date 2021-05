The Witcher 3: Tous les trophées et réalisations du trophée Platine – Liste complète

Dans le monde de The Witcher 3: Chasse sauvage il y a beaucoup à voir avec tous les points d’interrogation, les missions secondaires et les quêtes de sorcier. Et puis il y a les nombreux trophées qui peuvent être débloqués dans la chasse sauvage. Nous avons le liste complète de tous les trophées et réalisationsqui vous montre le chemin de Trophée Platine niveau. Cela inclut non seulement les réalisations du jeu principal, mais aussi celles des extensions Coeurs de pierre et Sang et vin.

The Witcher 3: Liste officielle des trophées de Wild Hunt

Dans « The Witcher 3 », il y a le premier 53 trophéesqui sont nécessaires pour le Jeu principal aussi 100 pourcent Achevée. Les trophées individuels sont distribués comme suit:

1x platine

2x or

8x argent

Bronze 42x

Y a-t-il des trophées qui peuvent être manqués? Oui en effet 11 piècesque nous avons marqué en conséquence dans la liste. Afin de ne pas rater un trophée et d’obtenir le platine avec la première partie de « The Witcher 3: Wild Hunt », vous feriez mieux de créer des sauvegardes supplémentaires et idéalement le plus haut niveau de difficulté directement Marche de la mort sélectionner.

Quel est le poids du Witcher 3 Platinum? Débloquer le trophée de platine est faisable, mais fastidieux. Pour cela, vous devez vraiment fouiller complètement dans le monde du jeu de « The Witcher 3 » et montrer un peu de compétences de combat. Cela vaut également la peine d’investir un peu plus de temps dans vos compétences Gwint et d’étudier le bestiaire.

Trophée Platine de The Witcher 3

La limite du possible – Récupérez tous les trophées.

bronze

Lilas et groseilles : Trouvez Yennefer de Vengerberg.

: Trouvez Yennefer de Vengerberg. Dendrologue – Terminez le jeu à n’importe quel niveau de difficulté.

– Terminez le jeu à n’importe quel niveau de difficulté. L’ennemi de mon ennemi – Utilisez le signe Axii vingt fois pour forcer les adversaires à s’entre-tuer.

– Utilisez le signe Axii vingt fois pour forcer les adversaires à s’entre-tuer. Lunettes de contrebande – Tuez 10 ennemis en les faisant tomber d’une grande hauteur avec le signe Aard.

– Tuez 10 ennemis en les faisant tomber d’une grande hauteur avec le signe Aard. Non respectueux de l’environnement – Tuez 50 ennemis en utilisant l’environnement, comme des gaz des marais, des insectes ou des objets.

– Tuez 50 ennemis en utilisant l’environnement, comme des gaz des marais, des insectes ou des objets. Éducation de la vieille école – Réalisez 10 contre-attaques efficaces d’affilée sans être touché et sans parer.

– Réalisez 10 contre-attaques efficaces d’affilée sans être touché et sans parer. délicatesse – Tuez 5 ennemis au combat sans subir de dégâts (à l’exception des dégâts d’empoisonnement) et sans utiliser Quen.

– Tuez 5 ennemis au combat sans subir de dégâts (à l’exception des dégâts d’empoisonnement) et sans utiliser Quen. Le plus grand mal … – Allumez le gaz d’une bombe de rêve de dragon dix fois avec un ennemi en feu.

– Allumez le gaz d’une bombe de rêve de dragon dix fois avec un ennemi en feu. mutant – Remplissez tous les emplacements mutagènes.

– Remplissez tous les emplacements mutagènes. Buteur – Tuez 50 ennemis humanoïdes avec un tir à la tête avec l’arbalète.

– Tuez 50 ennemis humanoïdes avec un tir à la tête avec l’arbalète. Globe-trotter – Découvrez 100 points de voyage rapide.

– Découvrez 100 points de voyage rapide. Collecteur de cartes – Collectionnez toutes les cartes Gwint disponibles dans la version de base du jeu. (Manquant)

– Collectionnez toutes les cartes Gwint disponibles dans la version de base du jeu. (Manquant) Gwintmaster – Battez Tybalt et remportez le tournoi Gwint organisé dans la Passiflora. (Manquant)

– Battez Tybalt et remportez le tournoi Gwint organisé dans la Passiflora. (Manquant) Maître des potions – Apprenez 12 recettes de potions.

– Apprenez 12 recettes de potions. Artilleur – Collectez les recettes de 6 types de bombes différents.

– Collectez les recettes de 6 types de bombes différents. Rat de bibliothèque – Lire 30 livres, agendas ou autres documents.

– Lire 30 livres, agendas ou autres documents. Une puissance écrasante – Avoir tous les bonus de place de pouvoir possibles en même temps.

– Avoir tous les bonus de place de pouvoir possibles en même temps. Maître des combats de poing – Terminez toutes les quêtes de combat au poing à Velen, Skellige et Novigrad. (Manquant)

– Terminez toutes les quêtes de combat au poing à Velen, Skellige et Novigrad. (Manquant) Un ami dans le besoin : Trouvez et libérez des delphiniums.

: Trouvez et libérez des delphiniums. Rapide et furieux – Gagnez toutes les courses de chevaux du jeu. (Manquant)

– Gagnez toutes les courses de chevaux du jeu. (Manquant) Piège de feu – Détruisez 10 nids de monstres avec des bombes.

– Détruisez 10 nids de monstres avec des bombes. Poing de l’étoile du sud – Battez un adversaire dans un combat de poing sans subir de dégâts. (Manquant)

– Battez un adversaire dans un combat de poing sans subir de dégâts. (Manquant) Geralt et ses amis – Gagnez une manche de Gwint en utilisant uniquement des cartes neutres.

– Gagnez une manche de Gwint en utilisant uniquement des cartes neutres. Faites tout votre possible – Jouez trois cartes héros dans un tour de Gwint et remportez la partie.

– Jouez trois cartes héros dans un tour de Gwint et remportez la partie. Nécromancien – Aidez Yennefer à extraire des informations du cadavre de Skjall.

– Aidez Yennefer à extraire des informations du cadavre de Skjall. Counseling familial – Trouvez la femme et la fille du baron.

– Trouvez la femme et la fille du baron. Un peu plus – Trouvez Ciri.

– Trouvez Ciri. Xénonaute – Visitez Tir ná Lia et persuadez Ge’els de trahir Eredin.

– Visitez Tir ná Lia et persuadez Ge’els de trahir Eredin. Geralt – le professionnel – Terminez toutes les missions de sorcier. (Manquant)

– Terminez toutes les missions de sorcier. (Manquant) Kingmaker – Complétez l’intrigue secondaire en choisissant la règle de Skellige. (Manquant)

– Complétez l’intrigue secondaire en choisissant la règle de Skellige. (Manquant) Régicide – Participez à l’assassinat du roi Radovid.

– Participez à l’assassinat du roi Radovid. Amis avec des avantages – Complétez la sous-parcelle avec Keira Metz.

– Complétez la sous-parcelle avec Keira Metz. Full house – Rassemblez tous les alliés possibles à Kaer Morhen pour combattre la chasse. (Manquant)

– Rassemblez tous les alliés possibles à Kaer Morhen pour combattre la chasse. (Manquant) Triple danger – Tuez 3 adversaires en un seul combat en utilisant 3 méthodes différentes: épées, bombes, arbalètes, signes, etc.

– Tuez 3 adversaires en un seul combat en utilisant 3 méthodes différentes: épées, bombes, arbalètes, signes, etc. Ca c’était quoi? – Attaquez, contrez, lancez un signe et lancez une bombe en moins de 4 secondes dans n’importe quel ordre.

– Attaquez, contrez, lancez un signe et lancez une bombe en moins de 4 secondes dans n’importe quel ordre. passer un examen – Terminez le jeu à n’importe quel niveau de difficulté.

– Terminez le jeu à n’importe quel niveau de difficulté. Hurleur – Faites le boulot criard.

– Faites le boulot criard. Chasseur de vampires intrépide – Faites la mission Sarasti. (Manquant)

– Faites la mission Sarasti. (Manquant) Esprit de la forêt – Faites le travail de l’esprit de la forêt. (Manquant)

– Faites le travail de l’esprit de la forêt. (Manquant) Ami ou ennemi? – Faites la mission Morvudd.

– Faites la mission Morvudd. cendres aux cendres – Faites la mission Therazane.

– Faites la mission Therazane. L’effet Doppler – Résolvez le problème Doppler à Novigrad. (Manquant)

Projet CD « The Witcher 3 » ©

argent

Suivi terminé – Terminez le jeu sur le paramètre de difficulté Du sang, de la sueur et des larmes ou alors Marche de la mort de.

– Terminez le jeu sur le paramètre de difficulté Du sang, de la sueur et des larmes ou alors Marche de la mort de. Boucher de Blaviken – Tuez au moins 5 ennemis en moins de 10 secondes.

– Tuez au moins 5 ennemis en moins de 10 secondes. Type de raquette – Battez Olaf, le maître du combat à mains nues de Skellige.

– Battez Olaf, le maître du combat à mains nues de Skellige. Trop habillé – Laisser un adversaire saigner, l’empoisonner en même temps et l’incinérer. Faites cela dix fois.

– Laisser un adversaire saigner, l’empoisonner en même temps et l’incinérer. Faites cela dix fois. De bonnes chances – Terminez deux missions de monstres sans utiliser de symboles, de potions, de mutagènes, d’huiles ou de bombes. (Manquant)

– Terminez deux missions de monstres sans utiliser de symboles, de potions, de mutagènes, d’huiles ou de bombes. (Manquant) Contrôle de maladie – Détruisez tous les nids de monstres de la région de Velen / Novigrad ou de Skellige.

– Détruisez tous les nids de monstres de la région de Velen / Novigrad ou de Skellige. Dangereusement armé – Trouvez et équipez tous les éléments de l’ensemble d’équipement de sorceleur.

– Trouvez et équipez tous les éléments de l’ensemble d’équipement de sorceleur. Le roi est mort – Battez Eredin.

or

Piste faite – Terminez le jeu sur le paramètre de difficulté Marche de la mort de.

– Terminez le jeu sur le paramètre de difficulté Marche de la mort de. Munchkin – Atteignez le niveau de personnage 35.

Liste des trophées Hearts of Stone

Le DLC Coeurs de pierre ajoute « The Witcher 3 » uniquement 13 trophées de bronze ajoutée.

Retour à l’expéditeur – Tuez 3 ennemis avec leurs propres flèches.

– Tuez 3 ennemis avec leurs propres flèches. Je peux m’arrêter à tout moment – Être sous l’influence de sept potions ou décoctions en même temps.

– Être sous l’influence de sept potions ou décoctions en même temps. Rose sauvage épineuse – Battez tous les chevaliers tombés au combat et fouillez leurs sites de stockage.

– Battez tous les chevaliers tombés au combat et fouillez leurs sites de stockage. Je portais des ophiri avant que cela ne devienne à la mode – Récupérez toutes les armures et objets de cheval ophiriens et au moins une épée ophirienne.

– Récupérez toutes les armures et objets de cheval ophiriens et au moins une épée ophirienne. Fiche de meurtre – Gagnez une partie de Gwint avec une force totale d’au moins 187.

– Gagnez une partie de Gwint avec une force totale d’au moins 187. Je n’embrasse pas cette chose – Tuez le prince sous forme de crapaud.

– Tuez le prince sous forme de crapaud. Profitons du bon moment! – Participez à toutes les activités du mariage.

– Participez à toutes les activités du mariage. Shopping Spree – Acquérir tous les objets qui passent sous le marteau dans la maison de vente aux enchères Borsody.

– Acquérir tous les objets qui passent sous le marteau dans la maison de vente aux enchères Borsody. Conservateur des cauchemars – Restaurez tous les cauchemars d’Iris dans le monde peint.

– Restaurez tous les cauchemars d’Iris dans le monde peint. Un contre tous – Provoquez simultanément tous les cauchemars d’Iris von Everec en combat et battez-les.

– Provoquez simultanément tous les cauchemars d’Iris von Everec en combat et battez-les. Muuhrd et l’homicide – Tuez 20 vaches.

– Tuez 20 vaches. Super style, mec! – Glissez en descente pendant au moins 10 secondes.

– Glissez en descente pendant au moins 10 secondes. Pacta Sunt Servanda – Terminez l’extension Hearts of Stone.

« The Witcher 3: Hearts of Stone » © Projet CD

Liste des trophées Blood and Wine

L’extension Blood and Wine ajoute « The Witcher 3 » plus 13 trophées de bronze ajoutée.

Le sorcier du sud – Voyage au duché de Toussaint.

– Voyage au duché de Toussaint. David et Golyat – Tuez Golyat avec une arbalète dans l’œil.

– Tuez Golyat avec une arbalète dans l’œil. Le héros de Toussaint – Recevez l’Ordre de Vitis Vinifera.

– Recevez l’Ordre de Vitis Vinifera. Condamné à Toussaint – Réservez à Touissaint.

– Réservez à Touissaint. Un chevalier mémorable – Réussissez une victoire sans faille dans toutes les disciplines du tournoi des chevaliers.

– Réussissez une victoire sans faille dans toutes les disciplines du tournoi des chevaliers. En image des cinq vertus de chevalier – Laissez la dame du lac vous donner Aerondight.

– Laissez la dame du lac vous donner Aerondight. Home Sweet Home – Tirez le meilleur parti de toutes les réparations possibles sur Corvo Bianco.

– Tirez le meilleur parti de toutes les réparations possibles sur Corvo Bianco. J’ai tourné chaque pierre – Trouve tous les schémas de grand maître de chaque école de sorcières.

– Trouve tous les schémas de grand maître de chaque école de sorcières. Un problème Gwint – Récupérez toutes les cartes du jeu de cartes Skellige.

– Récupérez toutes les cartes du jeu de cartes Skellige. Synergie totale – Débloque le bonus pour équiper tous les équipements d’une école de sorceleur.

– Débloque le bonus pour équiper tous les équipements d’une école de sorceleur. Arme « H » – Développe une mutation.

– Développe une mutation. Sang et vin – Aidez à réconcilier les vignobles détruits et à avoir un vin qui porte votre nom.

– Aidez à réconcilier les vignobles détruits et à avoir un vin qui porte votre nom. Hasta la vista – Tuez un ennemi gelé avec un boulon d’arbalète.