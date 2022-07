Instagram fait face à un contrecoup pour les fonctionnalités de type TikTok, pour suspendre certaines fonctionnalités dont les utilisateurs se sont plaints

29 juillet 2022 13:12:52 IST

Il fut un temps où Instagram était « la » plate-forme de médias sociaux à utiliser. Cependant, merci pour se démarquer et rester au top, quelque part, la plateforme de médias sociaux s’est égarée.

Instagram s’est construit sur la base de publications qui étaient soit des images, soit des photographies créées numériquement. Au fil des ans, il a ajouté des fonctionnalités telles que la messagerie instantanée de WhatsApp et les statuts de SnapChat. Bien que ces fonctionnalités aient été bien accueillies, une fonctionnalité qui n’a pas été bien accueillie était son idée d’entrer dans les courts métrages ou les courtes vidéos, une forme de contenu qui a été popularisée par TikTok.

Voyant l’ascension fulgurante de TikTok, la plate-forme soutenue par Meta a lancé une fonctionnalité similaire appelée Instagram Shorts. Maintenant, bien qu’il n’y ait pas exactement de problème avec la façon dont la fonctionnalité a été intégrée à la plate-forme, ce qui est devenu un problème, c’est comment Instagram short poussé.

En retard, le flux d’un utilisateur serait simplement rempli de contenu court ou vidéo de personnes qu’il ne suivait pas, ou de publicités. La situation était devenue tellement incontrôlable que la plupart des créateurs et des petites entreprises qui avaient construit leur carrière et leurs entreprises sur la plate-forme ont commencé à se plaindre que leur portée avait chuté. Même les consommateurs réguliers ont commencé à se plaindre que tout ce qu’ils pouvaient voir sur leurs flux était le contenu vidéo de personnes qu’ils ne suivaient pas.

Le dernier clou dans le cercueil a été lorsque Kylie Jenner et Kim Kardashian, deux des personnes les plus suivies sur la plateforme, ont publié un message disant qu’Instagram doit être Instagram.

Au milieu de tout cela, Instagram Le PDG Adam Mosseri a doublé les changements récents apportés à l’application et que le contenu vidéo, en particulier les courts métrages et les bobines, était l’avenir de la plate-forme. Cette position vient malgré le contrecoup de dizaines d’utilisateurs, y compris certains des plus importants.

Un nouveau rapport suggère qu’Instagram tiendra enfin compte des plaintes de ses utilisateurs.

Instagram va s’arrêter Caractéristiques contre lesquels les utilisateurs ont fait campagne et se sont plaints font que le réseau social ressemble trop à TikTok

« Je suis content que nous ayons pris un risque », a déclaré Mosseri jeudi dans une récente interview. «Mais nous devons absolument prendre du recul et nous regrouper. Si nous n’échouons pas de temps en temps, nous ne pensons pas assez grand ou assez audacieux », a-t-il ajouté.

Mosseri a fait valoir que le passage à plus de vidéos se produirait même si le service ne changeait rien, car les utilisateurs partagent et recherchent de plus en plus des extraits vidéo. « Si vous regardez ce que les gens partagent sur Instagram, cela passe de plus en plus à la vidéo au fil du temps », a déclaré Mosseri.

Ce que cela signifie pour les utilisateurs finaux est encore un peu vague. Instagram n’abandonnera certainement pas le contenu vidéo et certainement pas les shorts verticaux.

Ce qu’il pourrait faire, c’est modifier ses algorithmes de manière à ce que les utilisateurs puissent toujours voir les messages des personnes qu’ils ont choisi de suivre, mais la plupart de leur flux sera toujours dominé par de courtes vidéos. Les publications vidéo des créateurs qui téléchargent régulièrement seront toujours poussées par l’algorithme.

