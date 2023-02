Qui a gagné « Perfect Match » et qu’est-il arrivé à chaque couple de l’émission de téléréalité Netflix

« match parfait« , il Réalité Netflix créé par Chris Coelen et produit par Kinetic Content a été créé le 14 février 2023 et s’est terminé le 28 février après 12 épisodes, où les tourtereaux qui prouvent leur compatibilité gagnent la chance de rejoindre d’autres couples ou de les rompre.

La première saison de l’émission animée par Nick Lachey a été enregistrée à Playa Bonita, Panama City, en mars 2022 et a réuni plus de 20 stars d’autres émissions Netflix, dont « The Ultimatum », « Love is Blind », « The Circle » , « Trop chaud pour être manipulé », « Vendre Tampa » et « Bêtes sexy ».

Après divers tests de compatibilité, rencontres de luxe, matchmaking, échange de partenaires et éliminations, deux des 23 candidats Ils sont devenus les gagnants de la première édition de «match parfait”. C’est à propos de qui?

QUI A GAGNÉ « MATCH PARFAIT » ?

Dom Gabriel et Georgia Hassarati ont remporté la première saison de « Perfect Match ». Pour choisir les gagnants, tous les candidats de l’émission de téléréalité ont voté, y compris ceux qui ont été éliminés.

Bien que la plupart aient voté pour le couple Dom et Georgia, certains comme Chase DeMoor ne croyaient pas que leur connexion était réelle, car Dom a très rapidement remplacé Francesca Farago par Georgia.

Dom Gabriel et Georgia Hassarati ont remporté la première saison de « Perfect Match » (Photo : Netflix)

QU’EST-IL ARRIVÉ À CHAQUE COUPLE APRÈS LE « MATCH PARFAIT » ?

1. Dom Gabriel et Georgia Hassarati

Même s’ils ont été nommés le couple parfait par leur camarade « match parfait« , Tout semble indiquer que Dom et Georgia ne sont plus ensemble. Cette dernière a partagé une vidéo avec son ex-petit ami Harry Jowsey le jour de la Saint-Valentin et a posté plusieurs TikToks avec lui.

Considérant que Georgia et Dom se suivent toujours sur les réseaux sociaux et commentent certaines de leurs photos Instagram, il semble qu’ils soient au moins amis.

2. Shayne Jansen et Chloé Veitch

Shayne Jansen et Chloe Veitch se sont battues dans le dixième chapitre de l’émission de téléréalité, mais elles ont atteint la finale ensemble. Cependant, tout semble indiquer que Ils ont mis fin à leur relation. En juin 2022, Chloé était liée à l’acteur Jody Latham. De plus, ils ne se suivent plus sur les réseaux sociaux.

Shayne Jansen et Chloe Veitch ont atteint la finale de la première saison de « Perfect Match » (Photo : Netflix)

3. Izzy Fairthorne et Bartise Bowden

Bien qu’Izzy et Bartise aient dit au revoir à « Perfect Match » en tant que couple, leur relation n’a pas prospéré, puisqu’ils ne se suivent pas actuellement sur Instagram. Mais d’après les blagues qu’ils ont partagées, il est probable qu’ils soient toujours amis.

Izzy Fairthorne et Bartise Bowden ont atteint la finale de la première saison de « Perfect Match » (Photo : Netflix)

4.LC Chamblin et Nick Uhlenhuth

LC Chamblin et Nick Uhlenhuth ne se suivent pas non plus sur les réseaux sociaux. De plus, en janvier 2023, le magazine Us a rapporté que Nick sortait avec la star de « Bachelorette » Katie Thurston.

LC Chamblin et Nick Uhlenhuth ont atteint la finale de la première saison de « Perfect Match » (Photo : Netflix)

5. Kariselle Snow et Joey Sasso

Kariselle Snow et Joey Sasso se sont fiancés dans l’épisode 10 de « Perfect Match ». Cette romance a-t-elle au moins prospéré ? Apparemment non, car ils ne se suivent pas sur les réseaux sociaux et Kariselle a son compte privé.