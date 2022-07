Qui est Andrew Tate et pourquoi devient-il viral ?

Si vous êtes un utilisateur passionné de TikTok, vous avez probablement vu Andrew Tate ou au moins entendu le nom.

L’ancien kickboxeur professionnel et sensation Internet devient viral, mais pas pour les raisons que vous pourriez penser.

En fait, la récente montée d’infamie de Tate provoque une énorme controverse en ligne alors que les téléspectateurs craignent son impact.

Pourquoi Andrew Tate est-il célèbre ?

Emory-Andrew Tate III est un kickboxeur anglo-américain qui s’est fait remarquer pour ses déclarations controversées et souvent misogynes en ligne.

Il a attiré beaucoup d’attention ces dernières semaines, mais pas à cause de sa carrière réussie de kickboxeur ou de la fondation de son propre cours en ligne qui a généré des millions de dollars.

Les déclarations controversées de Tate sur les femmes et les agressions sexuelles sur les plateformes de médias sociaux et divers podcasts sont ce pour quoi il est le plus connu ces derniers temps, et cela le met dans l’eau chaude.

Le joueur de 35 ans a commencé sa carrière au début des années 2000 lorsqu’il s’est fait un nom dans le MMA en devenant champion du monde des championnats poids léger et poids lourd, gagnant en 2009 et 2013.

Il a également remporté plusieurs trophées ISKA (International Sport Karate Association).

Tout en réfléchissant au kickboxing dans un épisode de podcast de « The Fellas », Tate a défié le boxeur YouTube, Jake Paul.

« J’adorerais foutre le bordel à ce gars parce que j’aime me battre », a-t-il déclaré.

En plus de sa carrière de kickboxeur, Tate a fondé un cours en ligne connu sous le nom de « Hustler’s University », qui propose des cours enseignant aux hommes comment réussir financièrement et comment impressionner les femmes.

« J’ai grandi sans le sou et maintenant je suis multimillionnaire. J’enseigne aux méritants les secrets de la création de richesse moderne », lit-on sur son site Web.

Tate s’est également impliqué dans le secteur des webcams et l’industrie du divertissement pour adultes, ce qui lui a rapporté une fortune.

À un moment donné, il a affirmé avoir 75 femmes travaillant pour lui dans 4 endroits, ce qui lui rapportait 600 000 € par mois.

Il s’est fait virer de Big Brother après une vidéo dérangeante.

En 2016, Tate est apparue dans la célèbre émission de téléréalité « Big Brother » au Royaume-Uni.

Cependant, son apparition a été écourtée après qu’une vidéo a fait surface sur Internet le montrant en train de battre son ex-petite amie avec une ceinture.

Il s’est rendu sur les réseaux sociaux pour affirmer aux téléspectateurs que la vidéo avait été mise en scène.

« C’est une ceinture en feutre qui fait du bruit mais qui ne fait pas mal », a posté Tate sur son Twitter après son expulsion de la série.

« Ils ont coupé tout le son parce qu’elle RIT dans la vidéo », a-t-il dit. « Et la coupure de la fin de la vidéo où elle prend la ceinture et me frappe en retour pendant que nous rions tous les deux. Quels taureaux, t ! »

Il est connu pour ses opinions controversées sur les agressions sexuelles.

En 2017, le multimillionnaire a déménagé en Roumanie, mais ses déclarations sur les raisons pour lesquelles il a fait le voyage en Europe de l’Est ont fait sourciller.

Dans une vidéo maintenant supprimée de la chaîne Youtube de Tate, il explique qu’il est plus facile de s’acquitter d’une accusation de viol et que c’est « 40 % de la raison pour laquelle j’ai déménagé en Roumanie ».

La décision de Tate de déménager en même temps que l’ère #MeToo a amené de nombreuses personnes à se demander s’il était coupable d’avoir agressé des femmes et souhaitait éviter les conséquences.

Les déclarations controversées de Tate concernant le mouvement #MeToo lui ont valu d’être banni de Twitter en 2017.

Dans l’un de ses tweets supprimés, beaucoup l’ont appelé pour blâmer la victime.

« Si tu te mets en position d’être violée, tu dois te mettre à nu [sic] une certaine responsabilité … avec une agression sexuelle, ils veulent rejeter le blâme sur la victime », a-t-il tweeté.

Il fait actuellement l’objet d’une enquête pour trafic d’êtres humains.

En avril 2022, The Daily Beast a rapporté que Tate faisait l’objet d’une enquête en Roumanie après une descente de police à son domicile qui a commencé après qu’une femme aurait été détenue à la maison contre son gré.

Aucune arrestation ou accusation n’a été portée dans le cadre de l’enquête.

Sur leur podcast, Tate et son frère, Tristan Tate, ont plaisanté à ce sujet et ont affirmé que le petit ami d’une femme qui assistait à l’une de leurs soirées avait appelé la police parce qu’elle affirmait qu’ils « ne la laisseraient pas partir ».

« Elle n’était même pas sexy, elle était moche », a ajouté Tristan.

La controverse la plus récente de Tate s’est produite lors d’une apparition sur le flux Twitch d’Adin Ross.

Il a fait plusieurs commentaires objectivant les femmes, notamment à quel point laisser l’une de ses cinq copines aller seule dans un bar équivaudrait à « garer votre voiture dans un endroit où elle peut être volée ».

Histoires liées de YourTango :

Il a également demandé : « Comment les femmes sont-elles autorisées à conduire ? lorsqu’il se souvient d’un incident où il a vu une femme écraser une voiture en faisant demi-tour, appliquant des stéréotypes sexistes contre les compétences de conduite des femmes.

Tate est également apparu dans un épisode du podcast BFFs, où il a déclaré qu’il était normal d’avoir plusieurs partenaires en tant qu’homme, mais qu’une femme ne devrait pas avoir plusieurs partenaires.

« Lisez la Bible, chaque homme avait plusieurs femmes, pas une seule femme n’avait plusieurs maris. C’est contre la volonté de Dieu – c’est dégoûtant », a déclaré Tate.

Tate a reçu beaucoup de réactions négatives de la part des utilisateurs des médias sociaux à propos de ses commentaires misogynes et sexistes contre les femmes, mais ses messages continuent de se répandre.

« C’est le type d’homme qui a renversé les œufs », a commenté un TikToker.

D’autres pensent que Tate poursuit simplement ses remarques pour une valeur de choc.

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.