Instagram bloquera les messages d’étrangers essayant de contacter des mineurs

Le réseau social photographique Instagram il est devenu une destination favorite pour des millions d’utilisateurs, dont de nombreux mineurs. Pour protéger cette catégorie d’abonnés contre les contenus et les interactions potentiellement dangereux, les développeurs lancent des initiatives spéciales: a contrôle plus strict de l’âge des utilisateurs et une série de filtres qui empêcher les étrangers d’envoyer des messages privés aux mineurs et d’avoir des conversations inappropriées avec eux.

Messages interdits

Cette dernière barrière fonctionne automatiquement et simplement: utilisateurs mineurs ils ne pourront pas recevoir de messages d’adultes qui ne figurent pas déjà dans la liste des utilisateurs suivis. En bref, les enfants pourront continuer à envoyer des SMS avec des personnes majeures qu’ils connaissent déjà ou qu’ils suivent en ligne; la solution imaginée limite simplement les interactions proposées par des étrangers. UNE deuxième niveau de protection cependant, il intervient aussi entre des utilisateurs qui se suivent: c’est un message d’alerte qui apparaît dans le chat des enfants au cas où ils suivraient et auraient des conversations avec des adultes qui présentent un comportement suspect.

Adultes suspects

Instagram n’a pas précisé ce qu’il entendait par «comportement suspect», mais parmi les exemples fournis, il a cité des utilisateurs qui, dans le passé, ont envoyé de nombreux demandes d’amis aux mineurs. Les alertes qui apparaissent aux adolescents dans les chats demandent d’abord s’ils connaissent vraiment la personne avec laquelle ils conversent, puis montrent une série d’actions qu’ils peuvent entreprendre pour éloigner toute attention indésirable, aboutissant au blocage de la personne.

Contrôle de l’âge

La dernière mesure qui sera prise est un contrôle plus strict de l’âge des utilisateurs mineurs. Le règlement Instagram interdit en fait aux moins de 13 ans de s’inscrire, mais les systèmes de contrôle de l’âge actuellement utilisés sont assez faciles à tromper; cependant, les développeurs ont promis un système basé sur l’intelligence artificielle capable de comprendre avec un certain degré de précision quel est l’âge réel des membres. On ne sait pas encore comment le système fonctionnera, mais l’idée est qu’il peut au moins distinguer un adulte d’un adolescent et exiger des contrôles plus précis. En attendant, le réseau social encouragera les nouveaux utilisateurs âgés de 13 à 18 ans à définir immédiatement leur compte comme privé.

