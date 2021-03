Elton John dénonce «  l’hypocrisie  » du Vatican pour avoir refusé de bénir les unions homosexuelles

Elton John a critiqué l’Église catholique pour « hypocrisie » après que le Vatican a déclaré lundi que le clergé catholique ne peut pas ne pas bénir les unions homosexuelles.

La légende de la musique et figure éminente de la communauté LGBTQ a publié lundi des captures d’écran d’une paire d’articles sur Instagram, l’un de The Guardian annonçant la position du Vatican sur la bénédiction des unions de même sexe et l’autre de The Daily Beast rapportant que le Vatican a dépensé des millions en financement. Biopic 2019 de John, «Rocketman».

« Comment le Vatican peut-il refuser de bénir les mariages homosexuels parce qu’ils ‘sont des péchés’, tout en faisant un profit en investissant des millions de dollars dans ‘Rocketman’ – un film qui célèbre mon bonheur de trouver le bonheur de mon mariage avec David ?? #hypocrisie», a-t-il écrit .

En rapport

Selon l’histoire de 2019 du Daily Beast, le Vatican aurait dépensé 4,5 millions de dollars pour financer les films de 2019 «Men in Black: International» et «Rocketman», ce dernier faisant référence à l’histoire d’amour de John avec son mari David Furnish. Le Vatican a déclaré à l’époque au Daily Beast que « des enquêtes sont en cours » sur le financement.

Elton John et son mari David Furnish le 24 juillet 2019 à Antibes, France Marc Piasecki / Getty Images

En rapport

Le Vatican a décrété lundi que l’Église catholique ne peut pas bénir les unions de même sexe parce que Dieu «ne peut pas bénir le péché». Le décret était une réponse à une question de savoir si le clergé catholique pouvait bénir les syndicats homosexuels, et la réponse, approuvée par le pape François, était «négative».

La direction de l’église soutient que les homosexuels doivent être traités avec respect, mais que le sexe gay est «intrinsèquement désordonné» et que le mariage est destiné à créer une nouvelle vie.

Dieu «ne bénit pas et ne peut pas bénir le péché: il bénit l’homme pécheur, afin qu’il puisse reconnaître qu’il fait partie de son plan d’amour et se laisser changer par lui», a déclaré la réponse du Vatican.

La position du Vatican sur la bénédiction des unions de même sexe a suscité de vives critiques de la part de nombreuses célébrités et partisans LGBTQ. Plusieurs d’entre eux ont évoqué le scandale des abus sexuels de l’Église catholique, au cours duquel des milliers de prêtres ont été accusés de maltraitance d’enfants au cours des décennies.

L’Église catholique américaine a dépensé des millions de dollars au fil des ans sur des lobbyistes pour empêcher les victimes d’abus sexuels commis par des clercs de poursuivre en dommages-intérêts.

Déchirant pour les catholiques mais peut-être aussi: normalisons le non-respect des décisions morales prises par des institutions qui nuisent aux enfants et protègent et paient leurs agresseurs au nom de Dieu. https://t.co/G5Dux1m86p – Glennon Doyle (@GlennonDoyle) 15 mars 2021

« Déchirant pour les catholiques, mais peut-être aussi: normalisons le non-respect des décisions morales prises par les institutions qui nuisent aux enfants et protègent et paient leurs agresseurs au nom de Dieu », auteur à succès Glennon Doyle tweeté.

Sur une note sérieuse, à tous ceux qui font tout leur possible pour dire à quel point ce pape est «cool» … NON. L’Église catholique a abusé de la communauté LGBTQ pour MILLENIA. Alors, allez à l’église si vous en avez besoin, je suppose, mais c’est ce que vous permettez. Au revoir! – Billy Eichner (@billyeichner) 15 mars 2021

« Sur une note sérieuse, à tous ceux qui font tout leur possible pour dire à quel point ce pape est » cool « … NON », comédien Billy Eichner tweeté. « L’Église catholique a abusé de la communauté LGBTQ pour MILLENIA. Alors, allez à l’église si vous en avez besoin, je suppose, mais c’est ce que vous permettez. Au revoir! »

« C’est honteux, dangereux et embarrassant (pour eux). Sans parler de l’hypocrisie… » acteur Dan Levy de « Schitt’s Creek » tweeté.

En tant que diplômé d’un lycée catholique, je suis profondément attristé par cette rhétorique archaïque et pas du tout surpris. La bonne nouvelle? Je suis toujours marié et je n’ai pas besoin du pape pour reconnaître l’amour qui existe dans ma famille. 🤪 https://t.co/eWNBtOS8mC pic.twitter.com/KqRHCuDGi0 – Jesse Tyler Ferguson (il / lui / son) (@jessetyler) 15 mars 2021

« En tant que diplômé d’un lycée catholique, je suis profondément attristé par cette rhétorique archaïque et pas du tout surpris », Jesse Tyler Ferguson de « Modern Family » tweeté à côté d’une photo de son mari. « La bonne nouvelle? Je suis toujours marié et je n’ai pas besoin du Pape pour reconnaître l’amour qui existe dans ma famille. »

Je suis tout à fait pour les voyages, mais pas ceux qui disent aux gens que j’aime que leur mariage ne peut pas être béni. Qu’est-ce qui se passe avec ça?

Jésus-Christ voulait accueillir et aimer tout le monde. N’est-ce pas ce qu’on nous enseigne en tant que catholiques? J’ai du mal avec ça. Très déçu. https://t.co/BdtZpMH2qf – Maria Shriver (@mariashriver) 15 mars 2021

«Je suis tout à fait pour les voyages, mais pas pour ceux qui disent aux gens que j’aime que leur mariage ne peut pas être béni», explique Maria Shriver, collaboratrice de 45secondes.fr tweeté. « Qu’est-ce qui se passe avec ça? Jésus-Christ voulait accueillir et aimer tout le monde. N’est-ce pas ce qu’on nous enseigne en tant que catholiques? Je lutte avec ça. Très déçu. »