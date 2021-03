L’astéroïde 2001 FO32 la plus grande roche spatiale à voler près de la Terre en 2021, approche la plus proche le 21 mars

16 mars 2021 19:27:50 IST

L’astéroïde géocroiseur 2001 FO32 – le plus gros astéroïde à avoir traversé la Terre en 2021 – va faire son approche la plus proche de la Terre le 21 mars. Dans un article de blog, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a déclaré qu’il n’y a pas de menace de collision avec l’astéroïde, qui sera le plus proche de notre planète le 21 mars, à une vitesse de 1,24 000 km / h. Parlant de 2001 FO32, le directeur du Center for Near-Earth Object Studies, le Dr Paul Chodas, a déclaré que la trajectoire orbitale de cet astéroïde est connue avec précision, depuis 2001 FO32 a été suivi pendant les 20 dernières années. L’astéroïde ne se rapprochera pas de plus de 1,25 million de kilomètres de la Terre, a ajouté Chodas.

À la distance à laquelle l’astéroïde s’approche de la Terre, c’est sûr, on l’a qualifié de potentiellement dangereux car, en termes astronomiques, la distance de 1,25 million de miles (2 millions de km) est une approche assez proche. Il offrira aux astronomes et aux passionnés de l’espace l’opportunité d’observer de près l’astéroïde. Ils peuvent étudier la luminosité, la réflectivité et la taille de l’astéroïde à la distance observable la plus proche de la Terre. Les astronomes pourront également se faire une idée approximative de la composition de cet astéroïde.

Vishnu Reddy, professeur agrégé au laboratoire lunaire et planétaire de l’Université de l’Arizona à Tucson, a déclaré qu’ils tentaient d’étudier la géologie de l’astéroïde à l’aide d’un télescope. Pour étudier 2001 FO32, un télescope de 3,2 mètres perché au sommet du volcan endormi Mauna Kea à Hawaï sera utilisé.

Le billet de blog indique également que l’astéroïde 2001 FO32 ne se rapprochera pas de la Terre avant 2052 et que lorsque cela se produira, il passera à 1,75 million de miles (~ 2,8 millions de km).

2001 FO32 était découvert pour la première fois le 23 mars 2001 au Nouveau-Mexique par la Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR). L’astéroïde a une orbite elliptique et il faut 810 jours pour orbiter autour du soleil.

