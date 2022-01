Emma Watson a parlé de l’erreur inhabituelle lors des retrouvailles de Harry Potter

in

Le scandale de la mauvaise photo ne s’arrête jamais ! Depuis le 1er janvier HBO Max a créé la réunion des acteurs de Harry Potter, il y avait une particularité qui est devenue un sujet de conversation dans tous les réseaux sociaux. Ce n’était pas l’émotion après les 20 ans du film, ni les paroles des acteurs. C’était plutôt une photo, soi-disant, de Emma Watson qui appartient en fait à une autre personne célèbre. Ici, nous vous racontons ce que la célèbre actrice a dit.

Tout a commencé lorsque la plateforme de streaming, qui regroupe les contenus de Warner Bros., a dévoilé 20e anniversaire de Harry Potter : ​​Retour à Poudlard, un spécial qui couvre les différents moments de la saga du magicien, avec les témoignages des interprètes adorés du public. Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson et d’autres membres de la distribution, ainsi que les réalisateurs, ont célébré l’anniversaire de cette franchise.

Bien qu’il s’agisse d’une méga production, il y a eu une erreur à laquelle même les créateurs ont échappé. C’est qu’au moment où ils intègrent des images des petits comédiens, juste avant de s’engager dans l’adaptation de JK Rowling, ils ont sélectionné une image d’Emma Watson avec des oreilles de Minnie Mouse. Mais ce n’était pas elle ! Cette image correspond à l’actrice Emma Roberts, qui l’avait posté sur son profil Instagram vérifié il y a 10 ans.

Les mèmes ne se sont pas fait attendre et les internautes sur les réseaux sociaux se sont moqués de l’erreur commise par HBO Max dans cette production tant attendue par les potiers. Les responsables ont pris en charge la confusion virale et ont fait remarquer au Hollywood Reporter : «Bonne vue, fans d’Harry Potter ! Ils nous ont fait remarquer une erreur dans le montage d’une photo mal étiquetée. La nouvelle version est maintenant en ligne”.

Mais cette fois, c’était au tour d’Emma Watson. L’actrice qui a donné vie à Hermione Granger Il a posté la photo de Roberts sur son compte Instagram et a écrit : « je n’étais pas cette mignonne”. Après avoir tagué son collègue, il a ajouté un emoji riant et le hashtag : « Emmas, sœurs pour toujours”. Ils devraient faire plus attention la prochaine fois !

