Inquiet : la nouvelle bande-annonce du film d’horreur plonge le public dans un cauchemar inhospitalier

Si vous n’aimiez déjà pas vous retrouver à l’hôpital, ce qui n’est certainement pas le cas, un nouveau film d’horreur vous emmènera directement sur une civière imbibée de sang. Selon un rapport exclusif de Collider, une nouvelle bande-annonce et une nouvelle date de sortie ont été abandonnées pour le film intitulé Inquiétude (2023), une horreur surnaturelle mettant en vedette Jonathan Rhys Meyers et réalisé par Michael Winnick.





Comme le montre la bande-annonce, Inquiétude se concentre sur Meyers, qui se retrouve à l’hôpital après un accident de voiture presque mortel. Cependant, l’hôpital dans lequel il se réveille ne semble pas du tout normal, ou à distance sûr d’ailleurs. Désespéré de sortir, le personnage de Meyer rencontre d’autres victimes terrifiées qui se sont également retrouvées mystérieusement piégées à l’intérieur de l’hôpital. Alors qu’ils essaient de travailler ensemble pour trouver une issue, ils se heurtent à du personnel hospitalier qui n’est pas du tout hospitalier ni même reconnaissable. Cela soulève la question de savoir si l’hôpital lui-même est réellement réel ou s’ils sont tous piégés dans un cauchemar d’une autre dimension. Le film semble être un thriller de terreur surnaturel farfelu à plus petite échelle qui vise à maintenir le compteur de peur du début à la fin.

La résurgence ambitieuse de Meyers n’importe où et partout

Inquiétude n’est qu’un des nombreux projets que Jonathan Rhys Meyers a déjà préparés pour la nouvelle année. A part celui-ci, il en a sept autres en production ou en post-production. L’acteur irlandais polyvalent, qui participe le plus souvent à la scène du film indépendant, a eu son premier rôle principal dans le drame historique Les Tudors en tant que roi Henry VIII, aux côtés d’un jeune Henry Cavill et Natalie Dormer. À peu près à la même époque, il a joué dans des titres notables tels que Mission impossible 3 (2006), Ruée vers août (2007) et plus tard l’important drame historique Mur de pierre (2015), basé sur des événements réels.

Au cours des dernières années seulement, son emploi du temps s’est accéléré, avec des rôles dans Jeu dangereux : Meurtres hérités (2022), comme une femme (2022), et Le bon voisin (2022). Il a également plongé dans l’épisodique nordique populaire Vikings, et est maintenant de retour pour fléchir une fois de plus ses côtelettes d’horreur. Acteur travailleur qui aime clairement garder un emploi du temps chargé, Meyers est définitivement un nom que le public continuera à voir un peu.

Inquiétude est prévu pour une sortie limitée dans les salles de cinéma bientôt le 10 février, ainsi qu’en numérique et à la demande le même jour.