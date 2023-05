Indiana Jones et les affiches des personnages de Dial of Destiny mettent en lumière les héros et les méchants

Un nouveau lot d’affiches de personnages pour Indiana Jones et le cadran du destin mettre en lumière le retour d’Harrison Ford en tant qu’aventurier emblématique aux côtés du reste de la distribution de soutien, y compris Sac à puces star Phoebe Waller-Bridge dans le rôle de la filleule d’Indy et Hannibal l’acteur Mads Mikkelsen dans le rôle du méchant de la pièce. Publié via réseaux sociaux, les affiches sont arrivées pour rappeler au public qu’il reste un peu moins d’un mois avant la sortie en salles du chant du cygne d’Harrison Ford. Découvrez les nouvelles affiches de Indiana Jones et le cadran du destin dessous.





Indiana Jones et le cadran du destin tombera en audience en 1969 et retrouve l’archéologue et aventurière américaine Indiana Jones vivant sur fond de course à l’espace. Jones est inquiet du fait que le gouvernement américain a recruté d’anciens nazis pour aider à battre l’Union soviétique dans la compétition pour se rendre dans l’espace. Sa filleule, Helena Shaw, l’accompagne dans son voyage. Pendant ce temps, Jürgen Voller, membre de la NASA et ex-nazi impliqué dans le programme d’alunissage, souhaite rendre le monde meilleur comme il l’entend.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Réalisé par James Mangold, qui a co-écrit la suite aux côtés de Jez Butterworth, John-Henry Butterworth et David Koepp, Indiana Jones et le cadran du destin étoiles Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore et Mads Mikkelsen.

CONNEXES: Indiana Jones 5: Comment le nouveau casting change la formule de franchise





La réponse à Indiana Jones et le cadran du destin a été mitigée

Films des studios Walt Disney

Indiana Jones et le cadran du destin a fait ses débuts au récent 76e Festival de Cannes et, malheureusement, la réponse a été plutôt mitigée. Le Indiana Jones suite, qui marque la dernière fois que Harrison Ford dépeint le personnage bien-aimé, se situe actuellement à 49% sur le site d’agrégateur d’avis Rotten Tomatoes basé sur 45 avis. « Bien qu’il y ait une ruée nostalgique en voyant Harrison Ford de retour en action, Indiana Jones et le cadran du destin est une finale de franchise largement inutile », lit-on dans le consensus du critique.

« C’est un grand film explosif qui passe par les mouvements mais ne trouve jamais beaucoup de joie dans le processus, malgré le travail acharné de John Williams qui pousse continuellement nos boutons de nostalgie et essaie de nous convaincre que nous sommes sur une course folle », THR’s David Rooney a dit de la suite.

Mais tout n’est pas si mal, Thérèse Lacson de Collider trouvant qu’il s’agit d’une amélioration majeure par rapport à la sortie précédente d’Indy, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal; « C’est un grand pas en avant par rapport au désordre confus de Crâne de cristalet bien qu’il ne soit pas parfait, avec sa narration inégale, ce n’est pas une mauvaise fin pour notre archéologue-professeur-aventurier préféré.

Malgré ces premières réactions, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a récemment suggéré que le Indiana Jones franchise pourrait continuer sans Harrison Ford ni son héros titulaire. « C’est la dernière entrée de Harrison. C’est ainsi que nous voyons la franchise Indy », a-t-elle déclaré, faisant allusion à d’autres aventures se déroulant dans le monde de Indiana Jones. «Je veux dire, honnêtement, en ce moment, si nous devions faire quelque chose, ce pourrait être dans des séries télévisées plus tard, mais nous ne faisons rien pour remplacer Indiana Jones. Ça y est. »

Indiana Jones et le cadran du destin devrait sortir en salles aux États-Unis le 30 juin 2023.