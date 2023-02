Top Gun : Maverick est le meilleur film de 2022 selon Rotten Tomatoes

Le célèbre site de critiques de films, Tomates pourriesa placé un »Top Gun : Maverick » comme le meilleur film de l’année 2022. Alors que » Maverick » est arrivé deuxième pour le film le plus rentable derrière » Avatar: The Way of Water », la suite tant attendue avec Tom Croisière Il a été placé comme le plus apprécié par les utilisateurs au sein de la page.

Le top 10 des meilleurs films de 2022 a aussi »Les Banshees d’Inisherin », »Tout partout tout à la fois’‘, »Pinocchio de Guillermo del Toro », »Turning Red », »Happening », »The Batman », »Fire of Love », »Marcel the Shell With Shoe On » et »Till », dans ce ordre de la deuxième à la dixième place.

Certaines des productions choisies par Rotten Tomatoes comme les meilleurs films de 2022 ont également été nominées pour la 95e édition du Prix ​​Oscaravec »Top Gun: Maverick », »Everything Everywhere All at Once » et »The Banshees of Inisherin » nominés pour le meilleur film, remportant également des nominations pour le meilleur scénario original, la meilleure chanson originale, le meilleur son, le meilleur Assemblage et meilleurs effets visuels.

Cependant, de ces trois, »Everthing Everywhere All at Once » a pris le record du film avec le plus de nominations aux Oscars, avec un total de 11 dans cette prochaine édition.

La suite »Top Gun : Maverick » se déroule trente ans après le film original, voyant à nouveau le capitaine Pete »Maverick » Mitchell, interprété par Cruise, revenir au programme Navy Strike Combat Tactics Instructor des États-Unis, où il devra former un nouveau groupe de pilotes, dont Bradley »Rooster » Bradshaw, joué par Miles Tellerle fils de son défunt collègue pilote »Goose ».

Alors que Cruise ne voulait pas à l’origine faire une suite à »Top Gun », le réalisateur Joseph Kosinski, qui a travaillé avec l’acteur sur « Oblivion » en 2013, a révélé qu’il devait convaincre Cruise de revenir dans une suite. « J’ai commencé par l’histoire de cette réconciliation avec le fils de son meilleur ami et je l’ai comparée à cette mission qui les emmènerait tous les deux en territoire ennemi où ils devraient travailler ensemble pour rentrer vivants à la maison », a expliqué Kosinski.

Avec le succès inattendu de »Top Gun: Maverick », de nombreux fans espèrent qu’il y aura un autre film dans la franchise »Top Gun », bien que Bruckheimer ait déclaré que Cruise était le seul à pouvoir confirmer un troisième film.