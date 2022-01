Le Batman a eu un premier test de coupe de quatre heures projeté par Warner Bros.

C’est beaucoup de Batman qui se sont retrouvés sur le sol de la salle de montage. Récemment, il a été rapporté que Le Batman serait loin d’être un court métrage d’une durée de près de trois heures pleines. Cela fait du film l’un des plus longs mâts de super-héros jamais sortis et le plus long Homme chauve-souris film. Il s’avère qu’une première coupe du film avait une heure supplémentaire entière. Selon The Hollywood Reporter, certaines projections de test de Le Batman projeté par Warner Bros. a présenté une coupe de quatre heures du film.

Il n’est certainement pas rare de nos jours de voir des films de super-héros durer si longtemps. Les fans ne semblent pas avoir assez de contenu à la fin des films, en particulier avec les films croisés qui mettent de plus en plus de super-héros dans un seul film. Ce n’est pas le cas avec Le Batman, qui lancera sa propre franchise sans lien avec le DCEU, mais il semble toujours que le réalisateur Matt Reeves ait voulu montrer autant qu’il le pouvait de la vie de Bruce Wayne en tant que combattant du crime débutant face au tueur en série mortel connu sous le nom de Riddler.

De nombreux fans s’attendaient également à Le Batman être classé R, en fonction de la noirceur, de la violence et de la gravité des bandes-annonces et des aperçus. Il a depuis été révélé que le film sera PG-13, mais il semble qu’il poussera cette cote à la limite. La première bande-annonce indiquait toujours clairement que Batman de Robert Pattinson cherchait à faire souffrir en se basant sur ce moment mémorable où il se présentait comme une « vengeance » après avoir réduit en bouillie un pauvre homme de main.

Michael Keaton fera beaucoup dans le DCEU avec le retour de son Batman Le flash avant une nouvelle apparition dans Fille chauve-souris. Cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de films continus réalisés dans le monde non connecté de Le Batman. Comme le producteur Dylan Clark l’a déjà dit à Empire, « En tant que premier Homme chauve-souris dans dix ans, l’espoir est que nous pourrons jeter les bases sur lesquelles vous pourrez construire des histoires. »

«J’ai fait une sorte de carte pour savoir où la psychologie de Bruce se développerait sur deux autres films. J’adorerais le faire », a également taquiné Pattinson sur la possibilité de faire plus de films.

L’idée est de faire Batman 2 et peut-être même plus de films si ce premier film est un succès. Il existe déjà des plans en cours pour que plusieurs émissions dérivées soient diffusées séparément sur HBO Max. Un programme suivra les officiers du département de police de Gotham City, bien qu’il ne soit pas clair si James Gordon de Jeffrey Wright sera impliqué. Un autre spin-off tout en suivant de près Colin Farrell dans le rôle d’Oswald Cobblepot, alias Penguin, après que le supervillain ait fait ses débuts dans Le Batman.

Le Batman devrait sortir en salles le 4 mars 2022. Le film est réalisé par Matt Reeves et met en vedette Robert Pattinson, Paul Dano, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson et Colin Farrell.





