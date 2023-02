Combien de poids Brendan Fraser a-t-il pris dans The Whale ?

Curiosités

l’acteur de La momie Il a été nominé pour un Oscar pour ce qu’il a fait dans le film de Darren Aronofsky. C’est l’un des favoris.

Près de Colin Farrell pour ce qui a été fait dans Les Banshees d’Inisherin, brendan fraser Il est l’un des principaux candidats à rester avec le oscar du meilleur acteur le 12 mars. L’artiste vedette La baleinele nouveau film Darren Aronofskyprès de Sadie Sink (Max en choses étranges).

Dans La baleine, brendan fraser Il incarne un homme qui, après avoir rompu avec sa compagne, se met à manger de plus en plus et prend beaucoup de poids. Pour ce travail, il y avait un mélange de régime alimentaire, de prothèses et de maquillage, et d’animation par ordinateur. Le personnage principal, Charlypèse environ 272 kilogrammes dans le film.

« Je peux dire que ce projet a été réalisé par des artisans dans chacune des catégories »assuré brendan fraser dans GalaxieCon. Pour travailler sur le film, l’artiste a gagné environ 300 livres. D’après ce qu’il a dit Salon de la vanitéle reste du poids gagné pour le personnage devenait également une charge physique avec laquelle il devait se déplacer dans chaque scène.

« Le morceau de torse était presque comme une camisole de force »assuré brendan fraser. Selon ce qui a été révélé, chaque jour de tournage devait passer entre cinq et six heures pour que les costumiers et les maquilleurs se préparent. POUR L’Académie Il aime récompenser les œuvres où il y a une transformation radicale de ses acteurs, réels et prothétiques, et cela lui donne un avantage certain. Fraser face à adieu.

+ Quand Brendan Fraser a-t-il joué pour la dernière fois, avant The Whale

Trouver un travail brendan fraser en tant que protagoniste à l’extérieur La baleine Il faut voyager dix ans dans le passé. Était en éclaterle film de damien lee qui a joué avec Dominique Purcell (Prison Break). Le film est allé directement sur DVD et est actuellement disponible à la location sur Apple TV. C’est l’histoire de deux enfants qui sont témoins d’un meurtre et deviennent la cible de criminels. Leur père est le seul à pouvoir tenter de les sauver.

