Le marché du mobile est au plus bas depuis 2013 et il a encore du recul

Avec quelque 1 200 millions d’unités livrées en 2022 (12 % de moins qu’en 2021), on peut déjà affirmer que la crise est arrivée et que si peu de téléphones portables n’ont pas été vendus depuis 2013.

La grande chute des mobiles est une réalité.

Ce n’est pas quelque chose de nouveau parce que la tendance a été remarquée depuis quelques mois, alors qu’Apple était la seule entreprise à avoir échappé à la récession en un marché des smartphones en contraction rapide en raison des tensions géopolitiques, des problèmes de production en Asie et, sûrement dans une plus grande mesure, hausse de l’inflation qui a poussé les prix encore plus haut de téléphones déjà assez chers.

De hecho, es que los expertos de Canalys ya advertían que habíamos vuelto a cifras de hace 10 años en cuanto a teléfonos vendidos, y por entonces ya sabéis que dominaban el mercado algunos teléfonos icónicos como el Galaxy S4, el Nexus 5 o el HTC One , entre autres.

C’est désormais Counterpoint Research qui analyse le quatrième trimestre 2022, et avec lui clore un exercice fatidique qui a vu comment les envois mobiles sont restés 1 200 millions d’unités, 12 % de moins qu’en 2021.

Ce qui est certain, c’est que Ce sont des chiffres jamais vus depuis 2013.comme nous l’avons déjà mentionné, et que Apple a atténué le coup récupérer la première place de l’industrie au niveau mondial au cours des trois derniers mois de l’année, grâce bien sûr au lancement de son iPhone 14.

Seul Apple tient le coup et cela a également réduit ses ventes, donc personne ne sera surpris que tous les marqueurs de l’industrie mobile soient passés au rouge en 2022 : chiffres des ventes d’il y a 10 ans, revenus en baisse de 9 % et ventes moyennes en baisse de 5 %. prix.

En parlant justement de ça T4 de 2022la la baisse d’une année sur l’autre n’est pas inférieure à 18 %et que la campagne de Noël continue de dominer les ventes d’appareils mobiles ainsi que les périodes de remise telles que la vendredi noir ou la cyber lundi s’est produit au cours de ce trimestre. Les unités livrées étaient de 304 millionsbien en deçà des chiffres des années précédentes, bien que 1% supérieur à ceux du T3 2022.

En termes de chiffre d’affaires, à l’échelle mondiale l’industrie a chuté de 9% après avoir facturé seulement 409 000 millionsmarquant ainsi le cash-flow le plus faible depuis 2017 et réduire le prix de vente moyen de 5 % sur un an.

Et enfin, en entrant valoriser tous ces chiffres et les attentesétait l’expert de Counterpoint Research et analyste principal Harmeet Singh Walia qui a parlé:

La guerre en Ukraine, les pressions inflationnistes, l’incertitude économique et les vents contraires macroéconomiques ont affaibli la confiance des consommateurs en 2022, de sorte que les utilisateurs de smartphones ont considérablement réduit la fréquence de leurs achats. Le marché des smartphones a été sous pression au quatrième trimestre 2022, car la crise résultant de la hausse du coût de la vie, des pénuries sur le marché du travail et de la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs a entraîné une baisse à deux chiffres des livraisons de smartphones.

On s’attend également à ce que tous ces problèmes perdurent stresser le marché du mobile au moins jusqu’au second semestre de cette même année 2023, quand le marché devrait commencer à se redresser petit à petit face à un 2024 qui s’annonce mieux… Esperons-le!

