Quand est sorti le film Rien à voir ?

vidéociné mexique

Le film Rien à voir met en vedette Fiona Palomo, fille d’Eduardo Palomo.

© Videocine MexiqueRien à voir est une comédie romantique mexicaine qui promet d’être un succès

Rien à voir C’est l’une des bandes qui donne déjà de quoi parler sur les réseaux sociaux, c’est pourquoi nous vous disons lors de sa première et qui composent le casting du nouveau film mexicain qui promet d’être une garantie et qui est avec Fiona Palomo, la fille d’Eduardo Palomo.

Et c’est que Cinépolis, l’une des chaînes de cinéma où il sera projeté, lui a donné sa garantie, c’est-à-dire que si vous ne l’aimez pas, ils vous rendront votre argent. Selon les informations de Videocine, distributeur du long métrage, Rien à voir sortira au Mexique le 2 marsles deux dans Cinépoliscomme dans cinémex.

+ Qu’est-ce que Nothing to See about et qui y joue le rôle principal ?

Selon le synopsis, la comédie suit le « amitié improbable entre la riche et malheureusement aveugle Paola Ramírez de Aragón et son gardien, Carlos« . Après l’embauche de Carlos pour s’occuper de Paola, les deux devront aplanir les aspérités pour trouver un point médian et animer le temps qu’ils partageront.

« Au fil des jours, ils apprennent tous les deux des choses importantes l’un de l’autre (…) l’histoire montre comment deux personnages de mondes différents forment un lien de confiance, de respect mutuel et peut-être d’amourr« , dit le synopsis.

Sur les réseaux sociaux, pour la bande-annonce du film, Rien à voir (Mexique, 2023) a été comparé à la version mexicaine de Moi avant toimême si à mon avis il a aussi une touche de Amis intouchables.

Le film, réalisé par Kenya Márquez, met en vedette fiona pigeonfille d’Eduardo Palomo, ainsi que par mémo villegas (connu par Farinede Backdoor, où il incarnait le lieutenant Edson), pour nora velazquez et Rebecca Jones, ainsi que Barbara López, Jorge Zarate et Sophie Diaz.

