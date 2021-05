«  In the Heights  »: ils partagent un nouveau regard sur le casting et Lin-Manuel Miranda

Solinotes Baume corps Fleur de cerisier Solinotes 200ML

La pureté et la fraîcheur de ses notes sont très recherchées en parfumerie, et ils s'accordent sur un fond musqué et fleuri, révélant un vrai parfum de feuilles de thé. Incontournable, à tester de toute urgence … ♥ Baume corps 200ml made in France ♥ Au beurre de Karité et à l'huile d'Argan ♥ Tolérance testée sous contrôle dermatologique ♥ Sans phtalates, sans parabènes Vous pouvez également prolonger le plaisir avec la crème mains et l'Eau de Parfum Solinotes assorties ou bien craquez pour un sillage unique en mixant les notes entre elles ! En savoir plus : ♥ Texture fondante effet «crème» ♥ Pénètre rapidement, sans effet gras ♥ Apporte un confort immédiat et une sensation de douceur instantanée ♥ Nourrissant, prévient du dessèchement et protège des agressions extérieures ♥ Pour une peau souple, soyeuse et satinée! Conseils d'utilisation : Utilisez le baume sur une peau propre et sèche, par exemple après la douche du soir (c'est la nuit que les cellules cutanées se régénèrent le plus !). Afin que les actifs soient plus efficaces, commencez par chauffer le baume entre vos mains, puis appliquez-le par massages. Contenance : 200 ml