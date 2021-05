Tawny Kitaen décède, enterrement de vie de garçon, Witchboard et la star du clip de Whitesnake avait 59 ans

Tawny Kitaen, l’actrice et star de la télévision surtout connue pour son rôle dans la comédie de 1984 Bachelor Party, nous a quittés. TMZ rapporte que Kitaen est décédé vendredi à Newport Beach, en Californie, mais le coroner n’a pas encore déterminé la cause du décès. Très peu de choses ont encore été révélées sur les circonstances de son décès. Tawny Kitaen avait 59 ans.

Née Julie E. Kitaen le 5 août 1961, Kitaen a choisi le surnom de Tawny pour elle-même à l’âge de 12 ans. À 14 ans, elle est allée à son premier concert de rock pour voir Peter Frampton et a pu se procurer des passes dans les coulisses. Après avoir vu le traitement VIP que la petite amie de Frampton recevait, Kitaen rêvait un jour d’avoir cela pour elle-même, l’inspirant à poursuivre une carrière dans le show business.

En 1983, Kitaen sortait avec le guitariste de Ratt Robbin Crosby et s’inspirait de la couverture du premier EP du groupe. Ratt. Cette même année, elle fait ses débuts d’actrice avec un petit rôle dans le téléfilm Malibu. D’autres rôles ont rapidement suivi, alors qu’elle décrochait le rôle principal dans la comédie d’action de 1984 Les périls de Gwendoline au pays des Yik-Yak avec un autre rôle principal dans l’horreur de 1986 Witchboard.

Dans les années 80, Kitaen a également été brièvement mariée au chanteur principal de Whitesnake, David Coverdale, et est apparue dans plusieurs de leurs vidéoclips. Cela inclut les succès «Here I Go Again», «Still of the Night», «Is This Love» et «The Deeper the Love». Kitaen a également été présenté dans le clip vidéo de Ratt pour «Back for More».

L’un des rôles les plus connus de Kitaen est venu en 1984 lorsqu’elle est apparue dans Bachelor Party. Dans la comédie de fête classique, réalisée par Neal Israel, Kitaen a joué le rôle de la petite amie du personnage de Tom Hanks dont les amis lui organisent un enterrement de vie de garçon avant leur mariage. Elle continuerait à apparaître dans des films comme Trois de coeurs, Marées mortes, et Relecture. En 2014, Kitaen a partagé la vedette avec Richard Grieco dans le thriller érotique et mystère Après minuit.

Kitaen est également connue pour son rôle dans Hercule: les voyages légendaires et le Hercule Films télévisés comme Deianeira. Elle a également exprimé Annabelle dans la série de dessins animés des années 1990 Eek! Le chat et co-hébergé Les gens les plus drôles d’Amérique avec Dave Coulier entre 1992-94. Kitaen est également apparu dans l’épisode de 1991 de Seinfeld appelé « The Nose Job » dans un petit rôle de petite amie de Jerry.

Ses autres crédits télévisés comprennent Marié avec des enfants, Le nouveau WKRP à Cincinnati, et CSI: Enquête sur les scènes de crime. Kitaen est également apparue comme elle-même dans la série de télé-réalité VH1 La vie surréaliste aussi bien que Celebrity Rehab avec le Dr Drew. Tawny est apparu le plus récemment dans un rôle principal dans la série humoristique simulée Mamans anonymes.

Après un mariage de deux ans avec David Coverdale de Whitesnake, Kitaen a épousé la star du baseball Chuck Finley. Le couple s’est marié de 1997 à 2002 et a eu deux filles. Nos pensées vont à la famille et aux amis de Kitaen ressentant la douleur de sa perte en cette période difficile. Puisse-t-elle reposer en paix car sa mémoire est éternelle. Cette nouvelle nous vient de TMZ.

