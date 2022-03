La gardienne de but de Stanford, Katie Meyers, faisait face à des sanctions disciplinaires avant sa mort

La mort de la gardienne de but de l’Université de Stanford, Katie Meyer, a été officiellement considérée comme un suicide après que les autorités ont déterminé que ses blessures s’étaient infligées à elle-même sans aucun signe de jeu déloyal.

Les parents de la défunte star du football se sont récemment prononcés depuis l’annonce de la mort de Meyer, affirmant que la jeune femme de 22 ans faisait face à la crainte d’éventuelles mesures disciplinaires de Stanford qui auraient pu contribuer à mettre fin à ses jours.

Les parents de la gardienne de Stanford Katie Meyer pensent que la mesure disciplinaire a peut-être « déclenché » son suicide.

Dans une interview avec « Today », la mère de Meyer, Gina Meyer, a confirmé que sa fille était « morte par suicide », en disant : « Les deux derniers jours sont comme le pire cauchemar d’un parent et on ne s’en réveille pas. Donc c’est juste horrible. »

Le père de Katie, Steven Meyer, avait déclaré qu’avant sa mort, elle avait « défendu un coéquipier sur le campus suite à un incident et les répercussions de sa défense de ce coéquipier (entraînaient peut-être des mesures disciplinaires). »

La star du football universitaire avait été retrouvée sans réaction dans le dortoir de son campus et a été déclarée morte par les pompiers de Palo Alto à 10 h 45 mardi.

« Le médecin légiste-coroner du comté de Santa Clara enquête sur la mort de Kathryn Meyer. Il n’y a aucune indication d’acte criminel, et la mort de Meyer a été déterminée comme auto-infligée », indique un communiqué des autorités du comté de Santa Clara.

Gina a déclaré que Katie, qui avait été gardienne de but et capitaine de l’équipe de football féminine de Stanford, « recevait des lettres depuis quelques mois », concernant la possibilité imminente d’une sorte de mesure disciplinaire, et que l’avis le plus récent « était en quelque sorte la dernière lettre qu’il allait y avoir un procès ou quelque chose comme ça. »

Gina a poursuivi en disant: « » C’est la seule chose que nous pouvons trouver qui a déclenché quelque chose. Il y a de l’anxiété et du stress d’être parfait, d’être le meilleur, d’être n°1. »

La mort de Katie Meyer est un rappel bouleversant des pressions auxquelles sont confrontés les étudiants-athlètes.

Il est extrêmement courant pour les athlètes universitaires de faire face à des hordes de stress que la population universitaire générale, ce qui les expose à un risque plus élevé d’anxiété et de dépression.

Selon des statistiques récentes, 95 % des athlètes masculins et 85 % des athlètes féminines signalent un niveau de stress plus élevé que 52 % des étudiants non sportifs. Ces étudiants-athlètes déclarent également avoir un stress plus élevé dans les relations amoureuses, des responsabilités plus élevées, une diminution du sommeil et une demande d’activités parascolaires.

Le suicide est également la troisième cause de décès chez les étudiants-athlètes, selon la National Collegiate Athleteic Association, qui a recensé 35 cas de suicide sur un total de 477 décès.

Les parents de Katie disent qu’ils avaient parlé pour la dernière fois à leur fille quelques heures seulement avant son suicide et n’avaient rien vu dans son comportement qui aurait soulevé des drapeaux rouges pour eux.

« Elle était excitée », se souvient Gina. « Elle avait beaucoup à faire. Elle avait beaucoup à faire. Mais elle était… elle était heureuse. Elle était de bonne humeur. »

Gina et Steven ont exprimé leur chagrin face à la perte soudaine de leur fille et ont « lutté pour savoir ce qui s’est passé et pourquoi c’est arrivé ».

Pendant l’interview, Gina avait porté le sweat-shirt rouge de Katie en disant à travers ses larmes : « Je sais que ça va paraître fou, mais chaque maman va comprendre ça, mais quand tu le sens, ça la sent, ça sent comme Katie, juste elle flairer. »

« Je le porte parce que j’ai juste envie d’être près d’elle. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez envisagez de vous suicider, sachez simplement que vous n’êtes pas seul et qu’il y a des gens qui veulent vous aider.

Veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255), envoyer « STRENGTH » par SMS à la Crisis Text Line au 741-741 ou aller sur suicidepreventionlifeline.org.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.