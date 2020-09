Immortals Fenyx Rising arrive le 3 décembre selon Microsoft Store; nouvelles informations révélées

Bien que maintenant il puisse sembler qu’un monde entier est passé, il y a un peu plus d’un an l’E3 a eu lieu et lors de la célébration de l’événement, Ubisoft a présenté une toute nouvelle IP: gods et monstres. Ce nouveau titre nous met dans la peau d’un héros qui doit affronter différentes créatures de la mythologie grecque dans une aventure familiale dans le plus pur style Breath of the Wild.

Après un certain temps sans recevoir de nouvelles du titre, l’autre jour, nous vous avons dit qu’Ubisoft avait décidé de donner un virage assez important à son développement, voire de changer de nom. Le jeu s’appellera Immortels Fenyx Rising, et bien qu’Ubisoft ait eu l’intention de nous faire part de ses actualités lors du prochain Ubisoft Forward, il semble que son inscription dans le Microsoft Store ait pris les devants.

Immortals Fenyx Rising aura la livraison intelligente

Selon la carte de jeu dans la boutique, Immortals Fenyx Rising aura un «monde ouvert stylisé» divisé en sept régions assez différentes, chacune inspirée par un dieu grec. Pour surmonter tous les défis qui se présentent, nous aurons à notre disposition divers pouvoirs et armes de la mythologie grecque, tels que l’épée d’Achille et Ailes de Daedalus, ainsi que certains pouvoirs tels que la télékinésie qui nous aideront à résoudre des énigmes.

Notre protagoniste aura des ailes qui donneront suffisamment de dynamisme au gameplay, c’est-à-dire que nous devrons utiliser un combat sol-air pour vaincre de redoutables ennemis mythologiques tels que Méduse et Cyclope. Nous ne savons pas grand-chose de l’histoire si ce n’est que nous allons endosser le rôle de Fenyx et que notre mission sera de sauver le Panthéon des Dieux. Enfin on sait que ceux qui réservent le titre obtiendront une mission supplémentaire appelée History of Fire and Lightning.

Comme la plupart des titres annoncés par Ubisoft, Immortals Fenyx Rising présentera Livraison intelligente afin que nous puissions profiter de la version Xbox Series X gratuitement si nous mettons la main sur le jeu pour Xbox One. Pour le moment, nous ne pouvons attendre que quelques jours jusqu’à Ubisoft Forward pour confirmer cette information, mais la vérité est que ce changement de cap de la le titre semble très bon. Et vous, que pensez-vous des «nouveaux» Immortals Fenyx Rising?