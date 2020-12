realme 7i, une énorme batterie dans un smartphone avec un prix à prendre en compte

L’une des choses auxquelles les utilisateurs accordent le plus d’attention lors de l’achat d’un téléphone intelligent aujourd’hui c’est sans aucun doute sa batterie. Il est révolu le temps où nous pouvions allumer notre mobile pendant des jours et des jours sans qu’il s’éteigne. Tout ce que nous pouvons faire aujourd’hui avec un smartphone serait impensable il y a vingt ans. Et cela se voit dans l’efficacité énergétique.

La seule solution dont nous disposons jusqu’à présent pour pouvoir profiter d’un téléphone mobile pendant plus de quelques jours est de choisir un modèle doté d’une batterie puissante. La technologie de charge rapide actuelle que de nombreux terminaux intègrent déjà aide, bien sûr, mais le sentiment d’avoir un mobile en main et de ne pas dépendre du chargeur pendant plus de 48 heures est une autre histoire. Celui qui s’accorde déjà realme 7i, la dernière proposition de la marque technologique pour les amateurs de smartphones avec une grosse batterie.

Ensuite, nous allons énumérer les raisons pour lesquelles nous pensons que ce nouveau realme 7i peut devenir le produit phare de ce Noël, un smartphone qui, en raison de son rapport qualité-prix, peut être le cadeau parfait à faire et à nous offrir, maintenant que beaucoup envisagent certainement de changer de téléphone portable et ne veulent pas dépenser trop sans avoir à se contenter de peu.

realme 7i nous pouvons l’acheter entre le 21 et le 23 décembre dans la boutique officielle au prix spécial de 149 euros, soit une remise de 10 euros sur son prix officiel.

realme 7i: le cadeau parfait pour ceux qui veulent changer de mobile

Une batterie qui dure et qui dure

«Puissance épique». C’est ainsi qu’il décrit son nouveau smartphone realme 7i qui a à l’intérieur, attention, une batterie de pas moins de 6000 mAh. Selon le site officiel de la marque technologique, avec cette capacité de batterie, realme 7i peut rester jusqu’à 45 jours en veille sans arrêt. Ceci, traduit en heures d’utilisation, devient:

117 heures pour écouter votre musique préférée … et découvrir mille autres genres.

43 heures d’appels pour que le contact avec vos proches, votre famille et vos amis ne diminue pas, surtout dans une période incertaine où le contact personnel a été réduit.

25 heures de YouTube pour apprendre l’anglais, pour enfin pouvoir réparer cette personne qui vous a brisé et qui par ignorance ne fonctionne toujours pas ou laisser le téléphone portable de votre enfant pour écouter, pour la énième fois, la chanson à la mode des enfants.

19 heures d’Instagram pour pouvoir créer les histoires définitives qui vous propulsent vers la célébrité influenceur, pour faire défiler pendant des heures et regarder des vidéos de chatons jusqu’à l’aube et s’inspirer des derniers modèles du ‘it-girls‘ du moment.

Et ce n’est pas tout en matière de batterie. Avant de faire allusion à la recharge rapide, une technologie que l’on retrouve de plus en plus dans les mobiles abordables et qui nous permet de connecter notre smartphone au réseau et que, en très peu de temps, on peut récupérer des heures d’autonomie. Plus précisément, realme 7i a Charge rapide de 18 W grâce à un chargeur 9 V / 2 A inclus dans la boîte.

Mais pas seulement ça: realme 7i a une charge inversée. Sa batterie de 6000 mAh peut nous éviter plus d’un problème et non seulement dans l’utilisation du téléphone lui-même, mais aussi d’autres appareils que nous avons à ce moment-là, nous-mêmes ou nos amis ou notre famille. Imaginons une situation dans laquelle nous avons un téléphone 100% mobile et un de nos amis a besoin d’autonomie dans le sien: un appel important, par exemple. Eh bien, grâce à la charge inverse, nous pouvons convertir notre realme 7i en un powerbank et ajouter des frais supplémentaires à l’appareil de notre ami.

Jusqu’à présent, nous n’avons pris en compte que l’un des aspects les plus importants de ce realme 7i, une batterie de 6000 mAh qui en fait l’un des produits vedettes à offrir et acheter ce Noël. Mais ce nouveau smartphone ne vit pas uniquement sur batterie. Car pourquoi voulons-nous une batterie qui dure des jours et des jours si ses spécifications ne sont pas à la hauteur?

Photographie pour expérimenter et se laisser emporter par la créativité

De plus, pour les amateurs de photos de nuit, l’appareil photo principal du realme 7i intègre la photographie. Et si nous acquérons le realme 7i, c’est ce que nous allons découvrir.

Caméra arrière triple composée par:

Objectif principal de 48 mégapixels avec intelligence artificielle. Grâce à ce mode ultra-résolution, nous pouvons prendre des images puis les recadrer pour que les détails ne perdent pas de qualité. Comment faire un zoom avant mais après.

Objectif grand angle 119º pour des prises de vue larges. Pour que dans notre groupe d’amis personne ne sorte et que nous puissions admirer les monuments et les bâtiments dans leur intégralité lorsque nous partons en voyage.

Objectif macro pour des prises de vue définies à seulement 4 centimètres: le détail d’un visage, la texture d’un objet, la beauté d’une fleur … à notre portée.

De plus, pour les amateurs de prises de vue de nuit, la caméra principale du Realme 7i intègre Technologie Super Nightscape avec un algorithme de composition multiphotographique pour obtenir des photos claires et lumineuses même la nuit.

Caméra selfie 8 MP alimentés par l’intelligence artificielle pour obtenir des autoportraits qui brillent. De plus, grâce à cet objectif, nous pouvons déverrouiller le terminal avec notre visage, en y ajoutant une sécurité.

En ce qui concerne la section vidéo, nous pouvons enregistrer à 1080p @ 30fps / 60fps avec la caméra arrière principale et à 720p @ 30fps / 120fps.

Un intérieur et un extérieur à la hauteur

Passons maintenant à une autre section essentielle qui est directement liée à l’utilisation du terminal lui-même: son processeur, spécialement indiqué, en plus, pour tous ceux qui aiment presser la section gaming de leur téléphone intelligent. A cette occasion, nous trouverons dans le realme 7i un Processeur à huit cœurs Helio G85 fonctionnant à un maximum de 2 GHz combiné avec le GPU ARM Mali-G52 pour offrir une expérience de jeu optimisée.

Le processeur est bien accompagné, en plus, de 4 Go de RAM, efficace et plus que suffisant pour pouvoir utiliser realme 7i, en plus de jouer à des jeux, pour effectuer différentes tâches sur le lieu de travail et sur l’élève: prendre des notes et des rappels, diviser l’écran pour regarder des vidéos et prendre des notes en même temps, basculer entre les applications rapidement et en douceur. Quant au stockage interne, il n’y a rien à craindre: 64 Go pour la musique, les vidéos, les photos … et si cela ne suffit pas, on peut toujours augmenter jusqu’à 256 Go de plus si on insère une carte microSD dans le trou que l’on trouvera dans le plateau de Dual SIM.

Nous ne pouvons pas oublier son écran infini avec une résolution HD + et une grande puissance immersive grâce à la absence quasi totale de cadres. 6,5 pouces (16,5 centimètres) pour pouvoir profiter de jeux, films et séries et pouvoir s’abstraire de tout ce qui nous entoure.

En termes de design, son arrière avec reflets en ‘V’, accompagnée de la triple caméra installée dans un module carré et d’un capteur d’empreintes digitales dans la moitié supérieure, un endroit confortable pour que, dès que nous prenons le terminal avec nos mains, nous le déverrouillons. Cependant, nous devons nous rappeler que nous pouvons également le déverrouiller avec notre visage.

Pour finir, nous ne pouvons pas oublier d’indiquer que realme 7i dispose d’une connectivité 4G, WiFi, GPS et Bluetooth, USB Type C et une version préinstallée d’Android 10. realme 7i est disponible en deux couleurs: argent gagnant et bleu victoire.

Bref, pour moins de 150 euros (pour 48 heures, puis 159 euros) nous avons un terminal avec un excellent rapport qualité-prix à donner et à se donner ce 2020. Cette année, nous le méritons plus que tout autre.