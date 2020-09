Diamond a trouvé un concurrent aussi coriace que lui: un alliage de platine et d’or 100 fois plus dur que l’acier

Dureté par ici. Dureté là-bas … Le sens de ce mot d’un point de vue scientifique ne correspond pas exactement avec la notion que nous avons de dureté dans notre environnement quotidien. Pour cette raison, je pense qu’avant de continuer avec l’article, il est intéressant de passer brièvement en revue ce qu’est la dureté d’un point de vue physico-chimique.

En minéralogie, la dureté est généralement identifiée comme la résistance à la rayure d’un matériau, et elle est mesurée à l’aide des échelles de Mohs, Rosiwal ou Knoop, en plus d’autres courantes dans l’environnement industriel. Cependant, il existe une définition un peu plus ambitieuse qui identifie cette propriété comme l’opposition présentée par un matériau subir une altération physique, comme non seulement les rayures, mais également l’abrasion, la déformation mécanique ou la pénétration.

Jusqu’à présent, le minéral qui, en termes de dureté, est en mesure de regarder tout le monde par-dessus l’épaule est le diamant. Et ce n’est pas seulement c’est le matériau le plus dur connu, mais aussi celui qui nous offre la conductivité thermique la plus élevée. À la fin de la dernière décennie, plusieurs études ont souligné que la lonsdaleite, un minéral qui se forme grâce aux conditions de pression et de température qui se produisent lors de l’impact de certaines météorites contenant du graphite contre la Terre, est encore plus dure. Mais, compte tenu de la rareté de ce minéral, le diamant, pour le moment, reste bien ancré sur son trône.

C’est l’alliage le plus dur connu: le platine et l’or

Récemment, un groupe de scientifiques du Sandia National Laboratory, une institution dirigée par le gouvernement des États-Unis et spécialisée dans l’ingénierie des matériaux, a développé un alliage de platine et d’or qui, apparemment, a des propriétés physico-chimiques très intéressantes. Ce laboratoire est principalement dédié aux tests des composants non nucléaires des armes atomiques américaines, d’où son intérêt à trouver de nouveaux alliages et matériaux capables de résister à des conditions extrêmement exigeantes.

L’alliage qu’ils ont développé contient 90% de platine et 10% d’or, et le plus drôle, c’est que ce n’est pas nouveau. Du moins pas strictement. Il est connu depuis longtemps, mais jusqu’à présent, les scientifiques l’avaient négligé et n’avaient pas remarqué sa capacité exceptionnelle à résister à la chaleur et au frottement. C’est ce que les chercheurs de ce laboratoire ont changé et ce qui a définitivement mis cet alliage sur la carte.

Selon John Curry, qui est l’un des chercheurs impliqués dans l’étude de ce matériau, la propriété qui permet à l’alliage de platine et d’or de regarder le diamant de vous à vous est son excellente stabilité mécanique et thermique. Cette caractéristique est précisément ce qui le place au même niveau que le diamant, adhérant à la deuxième définition de la dureté que nous avons revue au début de l’article, et qui considère non seulement la résistance aux rayures, mais aussi l’opposition à l’abrasion, à la pénétration. et déformation mécanique.

Mais ce n’est pas tout. Une propriété très intéressante de cet alliage dans laquelle les ingénieurs de ce laboratoire ont également remarqué est sa capacité à séparer, soumis à des contraintes très intenses, un lubrifiant qui semble jouer un rôle très important dans sa dureté. Et que, en plus, peut-être à l’avenir, il pourra être utilisé pour obtenir du diamant synthétique en utilisant un procédé plus simple et moins coûteux que le dépôt chimique en phase vapeur, qui est la méthode couramment utilisée par l’industrie pour fabriquer du diamant synthétique.

images | Randy Montoya | James St. John

Via | Nouvel Atlas