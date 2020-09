Le tournage de “Batman” est interrompu: Robert Pattinson serait malade de Corona

Le nouveau film “Batman” doit beaucoup lutter avec Corona. Il y a d’abord une pause pandémique plus longue. Maintenant, c’est fini peu de temps après le début du tournage. Parce que maintenant l’acteur principal Pattinson – que l’on peut juste voir avec “Tenet” au cinéma – est infecté.

Apparemment à cause d’une infection corona de la star hollywoodienne Robert Pattinson, le tournage du dernier film “Batman” a de nouveau été interrompu. La société de production Warner Bros. a seulement déclaré qu’un “membre” de l’équipe avait été infecté par le virus et avait donc été placé en quarantaine, mais selon les informations du magazine industriel “Vanity Fair”, il s’agit de l’acteur de 34 ans du ” Batman “lui-même.

“On nous a tous dit que nous devions rester à l’écart du travail jusqu’à nouvel ordre”, a déclaré l’initié. Il estime que le tournage dans le studio Warner Bros. dans le Hertfordshire près de Londres reprendra “dans deux semaines au plus tôt”. La pause obligatoire jusqu’ici non confirmée officiellement “a apporté le chaos dans le programme”.

Le tournage en Grande-Bretagne avait déjà été interrompu en mars en raison de la pandémie et repris il y a seulement quelques jours. Warner Bros. l’a laissé ouvert quand ils allaient continuer. Dans le dernier film, “Batman” doit résoudre toute une série de crimes. Selon son propre récit, le réalisateur Matt Reeves s’est inspiré des films policiers américains classiques de la série noire comme “Chinatown” et “Taxi Driver”.

Jusqu’à présent, une sortie au cinéma est prévue en 2021, si la reprise de l’interruption va ébranler ce calendrier est jusqu’à présent inconnue. La première bande-annonce promet beaucoup car “Batman” est montré d’un côté jusqu’alors inconnu dans le film, à savoir à ses débuts en tant que vengeur sombre. Paul Dano comme The Riddler, Zoë Kravitz comme Catwoman et Colin Farrell comme The Penguin font également partie de la fête.