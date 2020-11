Ils vendaient des vêtements sur Instagram à des prix défiant toute concurrence, mais c’était une fraude: 12 escrocs rapportés

Ils ont vendu des vêtements avec des messages privés sur Instagram, mais ceux qui les ont achetés ne les ont jamais vus livrés chez eux. La police postale de Bologne et de Milan a identifié une arnaque qui, dans l’arrière-pays milanais, en particulier à Rozzano, Buccinasco, San Donato Milanese et Lacchiarella, offrait des vêtements à la mode aux utilisateurs de Instagram grâce à l’utilisation de profils avec un grand nombre de followers. Tomber dans le piège était simple: attirés par des profils aussi volumineux et par des messages envoyés directement par les méchants, les victimes ont payé la somme demandée mais n’ont pas reçu les vêtements. La police a identifié et dénoncé 12 personnes, dont 5 arrêtées.

En un an, le gang Instagram a arnaqué des utilisateurs d’une valeur de plus de 250000 euros. Le modus operandi était toujours le même: grâce à l’utilisation de comptes très suivis, les managers envoyaient des messages directs aux utilisateurs en proposant des vêtements de marque à prix bas. Le paiement a été effectué en rechargeant une carte prépayée, mais l’arnaque ne s’est pas terminée de cette manière: les utilisateurs ont ensuite été contactés avec d’autres profils qui les ont avertis de problèmes avec l’envoi (un problème à la douane, par exemple, ou des problèmes avec la TVA ) et lui a demandé d’effectuer un nouveau paiement pour résoudre ces problèmes. Il va sans dire que malgré cela, les vêtements ne sont jamais parvenus aux acheteurs.

La police a analysé les mouvements d’argent qui caractérisaient 15 cartes prépayées utilisées par les membres du gang pour collecter l’argent des victimes, données ensuite croisées avec les relevés téléphoniques des auteurs qui permettaient de retracer 2400 victimes dont 1 600 mineurs. D’autre part, le fait même que la plateforme soit largement utilisée par les jeunes a conduit les escrocs à cibler ce groupe «faible»; pour cette raison, la première étape est toujours prise par un compte de gang, de cette manière, il est possible de choisir avec soin quelles personnes pourraient plus facilement tomber dans l’arnaque simplement en consultant leurs profils Instagram.

Au sein du groupe des escrocs, cependant, les membres avaient des rôles spécifiques identifiés par la poste. Il y avait le promoteur et titulaire de 4 cartes rechargeables utilisées dans le cadre du dispositif, certains nominees titulaires des autres cartes prépayées et les sujets qui ont traité de la gestion des réseaux sociaux et des contacts par message privé. Cinq des douze personnes identifiées et dénoncées ont été arrêtées et sont actuellement assignées à résidence avec une interdiction d’utiliser des appareils électroniques et informatiques.