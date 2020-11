Clare Crawley et Dale Moss parlent déjà d’avoir des enfants

Après un Bachelorette engagement record, Clare Crawley et Dale Moss parlent des prochaines étapes. Après la diffusion de l’épisode de jeudi soir, ils ont informé les fans sur Instagram qu’ils cherchaient actuellement une maison. Et ils parlent aussi d’avoir des enfants.

Dale Moss et Clare Crawley | Craig Sjodin / ABC via Getty Images

Clare Crawley et Dale Moss « parlent des bébés tout le temps »

Crawley et Moss étaient sur le Happy Hour Bachelor podcast du 6 novembre où ils ont parlé de vouloir avoir des enfants le plus tôt possible.

«Ce que j’aime chez Dale, c’est que rien ne lui fait peur», a déclaré Crawley. «Je parle des bébés tout le temps et il dit: ‘Ouais, c’est ce que je veux.’ Je lui rappellerai des choses tout le temps, tu sais, « je ne rajeunis pas! » Je vais dire des choses comme ça, et il est comme: ‘Tu penses que je ne sais pas ça? Ouais, faisons ça. ‘»

«Tant que nous sommes ensemble, pour moi, c’est tout ce qui compte», a sonné Moss. Il a également ajouté qu’il avait hâte d’avoir «tellement de bébés» avec Crawley. «Nous construisons une vie. Nous construisons une fondation. »

Dale Moss et Clare Crawley élèvent un jour des enfants biraciaux

Moss a parlé de grandir dans une famille biraciale sur le podcast.

«Le côté de ma mère l’a reniée parce qu’elle a épousé un homme noir», dit-il. «J’ai grandi dans une communauté entièrement blanche où je ne pouvais pas rester chez mes amis quand j’étais enfant. Il fallait vraiment lutter pour le respect et faire notre place dans la communauté dans laquelle j’ai grandi. C’est quelque chose que je suis depuis que je suis enfant.

Moss dit qu’il sait que lui et Crawley devront «gérer certaines de ces choses».

«Mais il n’y a pas eu de souci ou quoi que ce soit de ce genre», a-t-il déclaré. «Nous traversons tout ensemble comme nous le ferions dans n’importe quel contexte.»

CONNEXES: « The Bachelorette »: La saison de Clare Crawley a-t-elle été modifiée dans un éclairage volontairement peu flatteur?

Crawley dit qu’elle se sent chanceuse d’avoir un partenaire comme Moss qui «rend si confortable» de parler de problèmes difficiles.

«Nos bébés vont être mixtes et ils vont faire face à ce genre de choses et ils vont avoir ces questions», dit-elle. «J’espère que nous aurons tellement de progrès lorsque nos petits bébés seront grands, mais c’est comme s’il était si confortable que nous puissions en parler et que ce n’est pas un éléphant inconfortable dans la pièce. … Ce n’est pas une chose négative. Nous sommes fiers de qui nous sommes, de ce que nous sommes. »

Le natif du Dakota du Sud dit qu’il est convaincu que lui et Crawley peuvent surmonter tous les défis qui se présenteront à eux à l’avenir.

«Je pense que le plus important, c’est que nous savons que nous pouvons nous rencontrer pour n’importe quoi», a-t-il déclaré. «Il n’y a pas de jugement, il n’y a pas de souci, et c’est ce qui est si important d’avoir une relation et de construire cela. Et nous nous appuyons l’un sur l’autre pour obtenir des conseils et une perspective dans certaines de ces situations. »