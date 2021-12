Mahershala Ali parle de ses débuts curieux aux studios Marvel

Curieux Le Tanzanien Natural Curieux 10ml 03mg

La nouvelle gamme Natural de Curieux est aussi disponible en 10 ml . Sur base 100% végétale , ces e-liquides aux saveurs variées plairont assurément à tous les vapoteurs ! On reprend les bases avec Le Tanzanien et sa saveur de classic blond sec ! Parfait pour débuter ou pour tous les amateurs de classics ! Dosage Végétol/VG : 50/50 Le e-liquide Le Tanzanien Curieux nous propose un mélange de Classic blond sec. Un véritable e-liquide Classic que les amateurs du genre apprécieront à coup sûr ! La marque Curieux propose le Le Tanzanien à différents taux de nicotine afin de correspondre aux besoins de tous les vapoteurs. Composition du Le Tanzanien : Cet e-liquide est composé de végétol ainsi que de glycérine végétale à un taux de 50/50 . Ce taux de Végétol/VG permet d'obtenir d'excellentes saveurs tout en ayant une bonne production de vapeur. De plus, la marque Curieux n'utilise pour ses e-liquides que des arômes de qualité alimentaire naturels ou de synthèse dans son e-liquide Le Tanzanien. Conseils de conservation pour votre e-liquide : Pensez à conserver votre e-liquide Le Tanzanien à l'abri de la chaleur . En effet, la température de conservation idéale est entre 18 et 20°C car au-delà, la chaleur aura tendance à accélérer le processus de péremption. Si la chaleur peut être bénéfique pour accélérer le steep de vos DIY, elle est à éviter avec votre E-liquide 10ml prêt à vaper Curieux. De la même façon, évitez de trop exposer votre e-liquide à la lumière . Bien sûr, si votre e-liquide ne devient pas impropre à la consommation, l'action des UV aura tendance à le brunir et ses arômes de Classic blond sec ainsi que la nicotine pourraient se dégrader et perdre quelque peu leur saveur. Enfin, gardez votre e-liquide Le Tanzanien correctement ferm é afin de conserver au maximum à l'abri de l'air. Tout comme la chaleur et la lumière, l'air influence la conservation de votre e-liquide. Il aura tendance à accélérer le processus de dégradation et votre e-liquide de la marque Curieux pourrait perdre ses arômes plus rapidement. Pour vous aider : Quel taux de nicotine choisir ? Je débute guidez-moi