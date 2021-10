Ils détestent les caméras : les acteurs Marvel qui ont un profil très bas

Il ne fait aucun doute que celui qui passe par merveille catapulte vers une renommée internationale. Tous les acteurs qui, jusqu’à présent, faisaient partie de la plus grande franchise de super-héros sont connus dans le monde entier. Depuis que le studio a capturé toutes les bandes dessinées de Stan Lee sur grand écran, les fans ont été ravis du niveau d’acteur et même des détails de chacun des films.

Cependant, il convient de noter que tous les acteurs de la merveille ils sont aussi proches des caméras que la plupart. Des personnalités comme Robert Downey Jr, Chris Evans ou Tom Holland, entre autres, sont devenues beaucoup plus amies avec leurs réseaux sociaux et ont appris à faire face à tant de célébrité. Mais, la vérité est qu’il y en a certains qui ne pourraient même pas entrer dans le monde des réseaux.

Acteurs Marvel qui ont un profil très bas :

1. Scarlett Johansson :

L’actrice, qui a joué Black Widow pendant de nombreuses années dans merveille et a dit au revoir en 2021 à son personnage, elle est l’une des plus aimées du MCU. Cependant, il a toujours choisi de faire profil bas et de raconter sa vie juste et nécessaire. En fait, c’est l’un des rares à ne pas avoir de réseaux sociaux.

2. Tom Hiddleston :

C’est le grand Loki et celui qui est revenu à Marvel en 2021 avec la série dans laquelle il a joué sur Disney Plus. Bien qu’il soit en quelque sorte un méchant, il n’est jamais devenu l’un des plus détestés mais a toujours été l’un des plus aimés. Mais, force est de constater que Tom Hiddleston a toujours opté pour un profil trop bas et loin des projecteurs médiatiques.

3. Tom Hardy :

Récemment sorti Venin : Carnage libéré et a éclipsé tous les gros titres en parlant d’une éventuelle relation entre son personnage et Spider-Man de Tom Holland. Même si, au-delà de la notoriété qu’il a et du nombre de projets auxquels il participe en dehors de merveilleHardy a également toujours opté pour un profil bas.

4. Brie Larson :

Elle est l’une des actrices les plus récentes du MCU. Elle est arrivée au studio en 2019 lors de la première de son film intitulé Captain Marvel. Et depuis lors, sa promotion était imminente, mais la vérité est que Brie Larson ne s’est pas retrouvée amoureuse de la célébrité, mais elle n’a jamais lâché son profil bas.

