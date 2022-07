Qui est Suede Brooks ? Drake repéré avec YouTuber à Saint-Tropez

Le rappeur canadien Drake a été vu en vacances à Saint-Tropez avec une femme qui a été immédiatement identifiée comme la star de YouTube Suede Brookes.

Sur la côte, juste au sud de la France, Drake et Suede ont passé la journée du mercredi 21 juillet 2022, à sauter en yacht et à partager des rires avant de finalement terminer la journée en faisant la fête au bar de la plage, le Club 55.

Qui est Suede Brooks ? L’influenceur des médias sociaux qui a été repéré avec Drake à Saint-Tropez.

Né à Las Vegas, Nevada, l’influenceur de 20 ans se vante 1,5 million de followers sur Instagram et juste en dessous le même montant sur TikTok.

Une source a déclaré à Entertainment Tonight que Drake traînait avec l’influenceur des médias sociaux à Saint-Tropez depuis plusieurs jours.

Elle a gardé son escapade à Saint-Tropez assez discrète – ne publiant qu’une seule fois sur son histoire Instagram pour montrer des cartes postales sur le thème du lieu de vacances populaire.

Bien que cela puisse être un peu un choc pour les fans des stars individuelles, ce n’est en fait pas la première fois qu’ils sortent ensemble car ils ont beaucoup d’amis en commun.

Le rappeur de 35 ans portait un short blanc et un t-shirt beige tandis que Suede lui correspondait dans un bikini blanc deux pièces et une chemise colorée quelques tailles trop grandes – peut-être celle de Drake ?

« Ils s’amusent ensemble. Ils sont gentils, se chuchotent à l’oreille et rient », a déclaré la source à Entertainment Tonight. « Leurs amis pensent qu’ils forment un joli couple et les encouragent à sortir davantage. »

Suede Brooks sort peut-être avec Richie Akiva, un ami de Drake.

D’autres fans ont affirmé, sur les réseaux sociaux, que le mannequin ne sortait pas avec Drake mais qu’il traînait avec son entourage parce qu’elle sortait avec Richie Akiva.

Akiva est le PDG de Butter Group, le groupe de gestion derrière plusieurs des lieux de vie nocturne les plus célèbres de New York, dont 1Oak.

Akiva a été vu avec Brooks et Drake.

Suede Brooks est surtout connue en tant que YouTubeuse et mannequin.

Sa chaîne YouTube, qu’elle dit avoir créée comme un « mécanisme d’adaptation » après avoir été victime d’intimidation à l’école, compte désormais plus de 335 000 abonnés et héberge des vlogs quotidiens, des conseils de beauté et des vidéos de réaction.

Bien qu’elle n’ait rien téléchargé sur sa chaîne YouTube l’année dernière, vous pouvez toujours trouver une de ses vidéos qui raconte son histoire sur la façon dont elle a été victime d’intimidation à l’école.

« J’ai été sévèrement victime d’intimidation tout au long du collège, la septième année a été le moment où j’ai atteint un niveau record », a-t-elle déclaré dans la vidéo. « J’allais à des choses pour m’échapper – j’allais à la drogue, j’allais à d’autres choses horribles dans lesquelles je ne veux même pas entrer. »

Elle raconte comment sa chaîne YouTube à succès lui a rapporté des dizaines de milliers de dollars à l’âge de quinze ans – alors que ses parents étaient en instance de divorce – et a décidé qu’elle quitterait sa maison.

Histoires liées de YourTango :

Suede admet que son ego a pris le dessus sur elle pendant son adolescence et l’a conduite à un style de vie insatisfaisant qui finirait par retarder sa maturité et nuire à sa relation avec ses parents, mais souhaite rectifier cela.

« Je suis une militante pour la lutte contre l’intimidation et j’essaie d’en parler chaque fois que j’en ai l’occasion, pour aider les autres à traverser des expériences similaires », lit-on sur la description de sa chaîne YouTube.

Malgré le silence des médias sociaux sur leur aventure potentielle, les fans se tiennent aux côtés de leurs amis dans l’espoir qu’une étincelle enflammera leur relation pour l’avenir.

Isaac Serna-Diez est un rédacteur en chef adjoint qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Depuis qu’il est diplômé de l’Université Rutgers, il passe la plupart de son temps libre à jouer ou à jouer au Quadball. Suivez ses coups de gueule sur l’actualité sur son Twitter.