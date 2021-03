ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans ‘Lait renversé‘(4×13), treizième épisode de la quatrième saison de « Le bon docteurClaire est choquée lorsque son père absent se présente à sa porte. Pendant ce temps, Shaun se sent déconnecté de Lea, ce qui provoque des tensions dans leur relation.

Après avoir fait face à la maladie de sa mère et à la mort consécutive à un accident de voiture en état d’ébriété, et à la mort de Melendez, dont elle tombait amoureuse, Claire doit à nouveau faire face à des tragédies.

Son père apparaît pour la première fois à la porte de sa maison après de nombreuses années d’absence et de s’effondrer. Lorsqu’ils arrivent à l’hôpital, ils informent le Dr Brown que Miles (Marcuis Harris) a un cancer en phase terminale et que grâce à la chimiothérapie, ils ont réussi à réduire la taille de la tumeur, mais en raison de l’emplacement de la métastase, elle est inopérable.

Claire se souvenant de son enfance et de l’abandon de son père (Photo: ABC)

Bien que Lim propose une solution chirurgicale pour attaquer la tumeur et sauver le foie de Miles, Claire ne veut rien y faire, ce qui oblige son père à refuser tout traitement. Audrey est consciente que si l’homme quitte la clinique, il mourra très bientôt, alors elle parle à Brown pour persuader son père d’accepter l’intervention.

La procédure a réussi, mais révèle que Miles a une charge importante de polypes auparavant non détectée et que c’est ce qui a causé son cancer. Le problème pour Claire est que la polypose adénomateuse familiale (FAP) est une maladie héréditaire, ce qui signifie qu’elle a 50% de chances de porter le gène.

Après avoir subi une prise de sang, Claire rend visite à son père et lui raconte tout ce qu’elle avait en réserve depuis qu’il l’a quittée, et finalement, il semble qu’elle lui pardonne. On ne sait pas encore si Miles est hors de danger et les résultats des examens médicaux du Dr Brown.

SHAUN, LEA ET SON BÉBÉ

Dans cet épisode de « Le bon docteur«Shaun avoue qu’il ne ressent pas de lien avec le bébé, en fait il l’appelle un fœtus, quelque chose qui dérange beaucoup Lea. Dans une tentative d’arranger les choses, elle lui dit de mettre sa tête sur son ventre et de parler au bébé, le Dr Murhy le fait, mais dit qu’il est trop jeune pour comprendre. Alors sa copine lui demande de ne pas l’accompagner à l’échographie.

Après une conversation avec Glassman, Shaun se rend à l’échographie et écoute les battements de cœur de son fils, il prend la main de Lea, la serre et, enfin, se lie avec son bébé.

D’un autre côté, Morgan embarrasse Park devant Andrews, ce qu’il lui reproche plus tard et lui demande même de revenir à leur relation précédente. Pour remédier aux dégâts, Morgan passe à Park un cas chirurgical intéressant et tout est pardonné.