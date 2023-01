« Il y a de la place en bas » : pourquoi Christian Thorsen et Efraín Aguilar se sont battus

Dans les productions télévisuelles, il y a des personnages qui laissent une trace indélébile, et même s’ils n’apparaissent plus dans l’intrigue, beaucoup espèrent qu’un jour ils seront surpris dans l’un des épisodes ; c’est ce qui se passe avec Christian Thorsonl’acteur qui a donné vie à Raúl del Prado, le populaire ‘Platanazo’qui a été rappelé et nommé par Charito dans le deuxième chapitre de la dixième saison de « En bas il y a de la place ».

Cela a conduit à l’hypothèse qu’il pourrait revenir à l’histoire, comme cela s’est produit avec « Le regard du requin », qui s’appelle maintenant Victoria. Bien que son retour susciterait beaucoup d’enthousiasme chez les téléspectateurs, qui seraient plus qu’heureux seraient la mère de Joël Oui JimmyEh bien, apparemment il ne l’aurait jamais sorti de sa tête; N’oublions pas qu’elle est seule, après avoir jeté Koky hors de chez elle après avoir découvert tous ses mensonges.

Bien qu’il ait été démontré que rien n’est impossible dans cette série América Televisión; ce qui est certain, c’est que sa présence à Las Nuevas Lomas est presque improbable. La réponse est simple : pour le combat qu’il a eu avec Efraín Aguilar, le créateur de l’AFHS. Si vous voulez en savoir plus, nous vous le disons ci-dessous.

Christian Thorsen a gagné l’affection du public dans « Al fondo hay sitio », mais un gâchis avec Efraín Aguilar rendrait son retour dans la série impossible (Photo : América Televisión)

LES SERVICES DE CHRISTIAN THORSEN SONT DÉCLINÉS DANS « AL FONDO HAY SITIO »

Rappelons que Thorsen n’était dans la série que jusqu’à la fin de la saison sept et pour la huitième saison il n’avait plus sa présence, ceci car dans l’intrigue il avait déjà fait sa vie avec sa nouvelle compagne : sa femme Viviana (Gianella Neyra) et le fils qu’ils ont eu ensemble.

« Il n’est plus à la disposition des scénaristes, puisque son personnage n’a pas eu d’apport majeur, mais la possibilité qu’il puisse revenir reste ouverte, comme toujours », Aguilar a souligné dans le programme « Al Aire ». Cependant, il n’a jamais attendu la réponse de l’acteur.

Quand le ‘Platanazo’ a un bébé avec Viviana dans « Al fondo hay sitio » (Photo: América TV)

LE MOMENT où CHRISTIAN THORSEN A ÉTÉ RENVOYÉ DE « DANS LE FOND IL Y A SITIO »

Christian Thorsen ne garda pas le silence et lança une fléchette sur Efrain Aguilarindiquant que la relation entre eux n’était pas bonne et était fissurée, à tel point que le jour où le créateur de la série a décidé de le virer de « Dans le fond il y a un endroit », il n’a réussi à communiquer avec lui que par téléphone.

« J’avais aussi pensé à partir, mais la façon dont Efraín Aguilar me l’a dit était très impolie. Très ingrat, il m’a appelé au téléphone pour me dire que ‘ça vient juste d’arriver’. Juste comme ça, après tant d’années. S’il m’avait regardé dans les yeux, m’avait serré la main et m’avait remercié, je n’aurais pas eu de problème avec lui. Mais même ceux que je considérais comme mes amis n’ont pas failli m’en parler. »a-t-il déclaré dans une interview à « Hildebrandt en sus trece ».

Non seulement cela, car cela révélait la manière « si informelle » dont ils travaillaient. « Je n’aimais pas non plus la façon dont les choses étaient gérées en interne, à quel point elles étaient informelles. Je ne retournerai jamais à la télédiffusion, je ne veux pas faire partie du m***** qu’elle est devenue. La honte est partie. »précis.

Le producteur a 78 ans (Photo : Efraín Aguilar Pardavé / Facebook)

INFRACTIONS AU TRAVAIL

En ce qui concerne l’informalité de la production de « Al fondo hay sitio » dénoncée par le célèbre « Platanazo », Karina Calmet, la célèbre Isabella Maldini, s’est jointe aux critiques. accusé América Televisión de ne pas respecter les droits du travail des acteurs.

Encore une fois, Efraín Aguilar s’est présenté et a répondu que chaque année, le contrat avec tous les acteurs était renouvelé. « Personne ne lui a mis une arme pour accepter le contrat ; au contraire, ce sont les interprètes qui fixent leurs conditions et l’entreprise voit s’ils acceptent ou non »il a déclaré.

Mais ni Thorsen ni Calmet ne sont restés silencieux, car ils ont soutenu que s’ils ne signaient pas, ils ne travaillaient pas.. « Ils te disent : ‘Si tu ne veux pas, il y a beaucoup de monde à l’arrière qui vont entrer. Nous n’avons pas d’assurance, nous ne sommes pas salariés, nous ne percevons pas de CTS, nous n’avons pas de retraite, ni d’indemnité de vacances, rien. Les droits du travail sont inaliénables. Malheureusement, nous n’avons pas de syndicat. Il y en a, mais c’est fictif. Personne ne nous soutient dans ce sens. Le seul sur la masse salariale est Gustavo Bueno, il savait le faire », a déclaré l’acteur sur Radio Capital.