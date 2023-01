« Sexify » aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « sexifier”, Série Netflix polonaise Réalisé par Kalia Alabrudzińska et Piotr Domalewski, il n’est sorti que le 11 janvier 2023, mais les fans de la comédie avec Aleksandra Skraba, Maria Sobocinska et Sandra Drzymalska réclament déjà un troisième volet.

Dans les huit premiers épisodes, les étudiantes universitaires Natalia, Paulina et Monika rêvent de remporter le concours de la meilleure startup. Ils décident de créer une application appelée Sexify, qui vise à découvrir le monde de la sexualité et de l’orgasme féminin.

Alors que dans la deuxième saison, les trois associés d’une start-up à risque doivent concilier leur vie personnelle, une rude rivalité et un investisseur exigeant. Ensuite, Y aura-t-il un troisième épisode de « sexy” ?

« SEXIFY » AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Même si Netflix n’a pas encore fait d’annonce sur l’avenir de la série polonaisela fin de la deuxième fournée d’épisodes ouvre la voie à une troisième saison, qui se poursuit avec les aventures des trois amis et partenaires qui n’ont pas eu le succès qu’ils espéraient avec leur appli.

A la fin de la deuxième saison de « Sexify », l’équipe Sexify veut récupérer ses prototypes et son entreprise. Pendant ce temps, Maks révèle la vérité sur le plan de Małgorzata et le lancement précipité de l’application.

Malgré le fait que l’application sur laquelle ils ont travaillé si dur soit supprimée, l’équipe semble prête pour un nouveau projet après avoir abandonné Malgorzata Debska. En fait, Natalia retourne à son ordinateur et se prépare à programmer une nouvelle application.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, un service de streaming qui met généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et, sur la base de ces chiffres, décider de renouveler ou d’annuler une série.

Selon The Hollywood Reporter, le géant du streaming parie sur ses projets polonais tels que « Sexify », les films « 365 Days » et la série de films « Nobody sleeps in the woods tonight ».