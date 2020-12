Il n’y a pas de pleurs au baseball, mais Tom Hanks a certainement beaucoup pleuré en filmant News of the World

Être un enfant acteur peut être difficile. Surtout lorsque vous êtes jeté dans le fond de la piscine et que vous êtes amené à agir face à l’un des hommes les plus populaires d’Hollywood. Quelque chose de similaire est arrivé à l’actrice Helena Zengel, âgée de 12 ans, qui joue aux côtés de Tom Hanks dans le nouveau drame occidental de Paul Greengrass Nouvelles du monde. Dans une interview avec Page Six, Zengel a révélé comment Hanks a fait des pieds et des mains pour aider sa co-star moins expérimentée à se mettre dans le bon état d’esprit en pleurant hors caméra à son profit.

« Il pleurait littéralement dans chaque scène, même quand ce n’était pas tourné sur lui – c’était mon gros plan. Il pleurait dans chaque scène que je devrais devenir ému … Le faire encore et encore pour votre partenaire quand vous ne le faites pas ‘ne même pas te voir dans le film était vraiment incroyable et génial. «

De toute évidence, Hanks voulait s’assurer Helena Zengel avait tout ce dont elle aurait besoin pour donner vie à son personnage avec la résonance émotionnelle appropriée. Nouvelles du monde est basé sur le roman de 2016 du même nom de Paulette Jiles. Le film parle d’un vétéran de la guerre civile veuf, joué par Hanks, qui accepte de livrer une fille, interprétée par Zengel, qui avait été emmenée par le peuple Kiowa il y a des années, à sa tante et à son oncle, malgré le fait que la fille ne le fasse pas. souhaite revenir en arrière.

Tandis que Tom Hanks a des décennies d’expérience sur sa jeune co-star quand il s’agit de faire des films, l’acteur a déclaré dans une interview précédente qu’il se sent souvent encore comme un nouveau venu tout en travaillant sur un nouveau film, car chaque nouveau personnage nécessite un nouveau voyage émotionnel qui doit être recommencé.

«Aucun film ne se traduit par le prochain film que vous réalisez. Vous recommencez à zéro. Maintenant, d’accord, vous savez comment les choses fonctionnent, vous savez comment fonctionne un décor, vous connaissez le camp de base et vous connaissez la différence entre tournage sur film, et vous technique, vous apprenez les aspects techniques de la réalisation de films. Mais le film que vous avez réalisé l’année dernière ou il y a cinq ans, ou il y a vingt-cinq ans n’a pas d’impact sur le voyage émotionnel dans lequel vous êtes. Vous commencez et c’est pourquoi tant d’acteurs sont complètement fous, c’est parce qu’ils sont toujours jetés sur ce haut fil sans filet. «

Auparavant, Hanks avait décrit Nouvelles du monde comme « The Mandalorian sans sabres laser », ce que le public serait certainement intéressé à regarder. Il sera intéressant de voir à quel point le film se porte bien, compte tenu de l’état troublé dans lequel se trouve actuellement l’industrie du cinéma et du théâtre.

Réalisé par Paul Greengrass, produit par Gary Goetzman, Gail Mutrux et Gregory Goodman, avec un scénario de Paul Greengrass et Luke Davie, Nouvelles du monde est basé sur le roman du même nom de Paulette Jiles et met en vedette Tom Hanks et Helena Zengel dans les rôles principaux. Cette histoire est née à Page6 avec la citation de Tom Hanks venant de CinemaBlend.

