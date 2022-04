Ricky Gervais s’en prend aux gens qui qualifient l’alopécie de Jada Pinkett-Smith de « handicap »

Lors d’un Twitter Questions et réponses avec les fans, le Après la vie créateur a donné son dernier avis sur la tristement célèbre claque des Oscars.

Le comédien a condamné Will Smith pour avoir attaqué Chris Rock, qui a fait un GI Jane blague en référence au crâne rasé de sa femme.

« On ne frappe pas les gens pour une blague, aussi mauvaise soit-elle. Et ce n’était pas mal! », a déclaré Gervais. « C’était comme la blague la plus insignifiante que j’aurais jamais racontée. »