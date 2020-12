La légende des Celtics KC Jones décède à 88 ans

La légende des Celtics et membre du Temple de la renommée KC Jones est décédé.

La légende de Boston KC Jones, qui a joué avec et entraîné les Celtics, est décédée cette semaine à 88 ans. Brad Barket / Jones, aux côtés de Bill Russell, est l’un des deux seuls entraîneurs afro-américains à remporter plusieurs championnats NBA. En tant que joueur, Jones a maintenu un 8-0 record dans la série NBA Finals », lui donnant le troisième plus grand nombre d’anneaux de tous les temps. « KC était l’homme le plus gentil que j’aie jamais rencontré, il a toujours fait tout son possible pour que les gens se sentent bien, c’était un tel honneur de jouer pour lui », a déclaré Larry Bird, autre légende des Celtics. « Ses réalisations sont trop nombreuses pour être énumérées, mais, pour moi, sa plus grande réalisation a été d’être une personne si exceptionnelle pour tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître, il me manquera beaucoup. » Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a également publié une déclaration exprimant ses condoléances: De la victoire de deux titres de la NCAA à la médaille d’or olympique en passant par l’aide aux Celtics à remporter huit finales consécutives de la NBA au cours de sa carrière au Temple de la renommée, les réalisations et l’impact extraordinaires de KC resteront longtemps dans les mémoires. Nos pensées vont aux proches de KC et à l’ensemble de l’organisation Celtics. Les Celtics ont gardé un moment de silence avant le match de vendredi contre les Brooklyn Nets. [Via]