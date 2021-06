Rainbow Six : Quarantine a enfin officiellement un nouveau nom

Ubisoft a annoncé il y a près de deux ans un nouveau titre « Tom Clancy’s Rainbow Six », qui sera basé sur Action coopérative contre des adversaires mutés ou un virus. était maintenant Rainbow Six : Quarantaine enfin annoncé à nouveau et, comme suspecté depuis longtemps, il a un nouveau nom.

Rainbow Six : Quarantine devient Rainbow Six : Extraction

le Tireur en coopération signifie en fait à partir de maintenant Rainbow Six : Extraction – pas « Rainbow Six: Parasite », comme on le soupçonnait depuis longtemps. Ubisoft a cela au moins dans le contexte d’une chose courts teasers a annoncé qui est déjà avec le atmosphère sombre Donne envie de plus :

Qu’est-ce que Rainbow Six : Extraction ?

Beaucoup de détails n’ont pas encore été annoncés publiquement. « Rainbow Six: Extraction » prend cela Structure basique de « Rainbow Six Siege » et transforme le tireur de compétition une expérience coopérative.

Pour cela, vous combattez une horde d’humains Extraterrestres. Cette forme de vie agressive peut toujours développer et aussi le aspect tactique la série devrait continuer à jouer un rôle. Au moins le nom suggère que Extraction fermer. On demande donc toujours à vos troupes si vous se bat sur ou au moins le Ronde abandonnequitter le champ de bataille avant la mort.

Comment est-ce exactement Gameplay et encore Déroulement d’un tour L’extraction sera, malheureusement, encore pas connu. Vous pouvez regarder l’annonce du nouveau nom du jeu ici :

« Rainbow Six: Extraction » sortira le samedi prochain, les 12 juin à 21h heure allemande, dans le cadre de la prochaine édition de Ubisoft en avant être. On s’y attendra probablement aussi scènes de jeu plus longues en un seul morceau.