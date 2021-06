La star de ‘WandaVision’ Paul Bettany partage de rares photos de fils

Paul Bettany est un papa fier !

Et tandis que la star de « WandaVision », 50 ans, ne partage pas souvent les photos de ses enfants, il a sauté sur Instagram lundi pour publier deux photos de ses fils adultes – et nous sommes époustouflés !

Tout d’abord, il a montré une série de photos classiques de papa est lent avec la technologie (cliquez pour voir la seconde), prises alors qu’il était assis à côté de son beau-fils Kai, 23 ans :

« Mon fils aîné, Kai, attend patiemment pendant que j’essaie de déterminer le minuteur de mon appareil photo… aaa et s’ennuie avant que je le découvre… puis me laisse seul. C’est parti pour la remise des diplômes maintenant. »

Le père de Kai est le photographe David Dugan, issu d’une précédente relation avec Connelly.

Mais revenons un peu à cette mention de remise des diplômes. Qui est diplômé ?

Pourquoi, c’est Stellan, fils biologique aîné de Bettany et Connelly, qui apparaît avec son père rayonnant sur la deuxième photo :

« Alors c’est arrivé », a-t-il écrit en légende. « La version courte est que Stellan a obtenu son diplôme et j’ai pleuré comme un bébé. »

Lundi, il a également partagé une autre photo d’un bébé Stellan; l’image semblait avoir été prise sur le tournage du film de Bettany en 2003, « Wimbledon »:

« Voici moi tenant Stellan à environ une semaine », a-t-il écrit dans la légende. « Aujourd’hui, mon beau gosse a obtenu son diplôme d’études secondaires ! Le temps… Ma tête tourne. Très fier de tout ce que Stellan a accompli jusqu’à présent et encore plus excité par ce que l’avenir nous réserve. »

Connelly et Bettany ont également une fille, Agnes, 10 ans.

En attendant, alors que nous sommes charmés par l’amour parental, nous avons quelques réflexions. L’une d’elles est que Bettany n’a pas l’air assez vieille pour avoir deux enfants adultes ! Mais plus important encore, comme plusieurs personnes l’ont appelé dans les commentaires, Stellan a l’air d’un beaucoup comme sa maman !

Paul Bettany et Jennifer Connelly en 2018 au 71e Festival de Cannes à Cannes, France Loïc Venance / AFP via Getty Images

« Il ressemble à sa mère. Une famille tellement magnifique », a noté Trismac.

Xarfias a ajouté : « Il ressemble à une version blonde de Jennifer, je me demande pourquoi. »

« Ses yeux sont pur Jennifer! » Ejsoan a écrit.

Et on peut le voir, dans toute l’expression de Stellan !

Bettany et Connelly, également âgées de 50 ans, se sont rencontrées lors du tournage de « A Beautiful Mind » en 2001, qui lui a valu un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Ils se sont mariés en 2003 et ont élevé Kai ensemble.

Mais alors que Bettany a maintenant deux enfants à peu près complètement développés, comme il l’a dit au magazine People, il sait qu’il y a encore un tout autre enfant à la maison à élever.

« »Je suis toujours un père assez actif, parce que j’ai un enfant de 9 ans », a-t-il déclaré en janvier. « Il y a beaucoup de gens qui regardent un problème de mathématiques, perplexe, et demandent à Jennifer de le résoudre pour moi . »