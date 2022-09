Il a été prouvé que ce jeu de société provoque le plus de disputes entre familles

Qui n’aime pas un jeu de Monopoly ?

Photo : Joshua Hoehne/Unsplash

Pour beaucoup d’entre nous, Monopoly est l’un des jeux de société les plus appréciés. Pourtant, ce jeu s’est également avéré être la cause de la plupart des bagarres entre familles et groupes d’amis. Une étude montre qu’une personne sur cinq a eu des disputes lors d’une soirée de jeux. C’est parce que les gens montreraient un comportement antisportif en jouant.

Quel genre de comportement est-ce? Par exemple, quitter le jeu parce que quelqu’un ne supporte pas de perdre, accuser quelqu’un d’autre de tricher et déclencher une querelle ou une divergence d’opinion entre deux joueurs ou plus. Pas très familial, donc, un tel jeu de Monopoly.

Photo : Maria Lin Kim/Unsplash

La même enquête a également montré que 11% des personnes ont vécu une bagarre physique lors d’une soirée de jeux. 22% des personnes ont déclaré qu’à cause de disputes, certains jeux n’étaient plus joués. Un esprit de compétition peut parfois faire ressortir le pire chez les gens.

Pour 41 % des personnes interrogées, gagner est un objectif important du jeu. Heureusement, 75 % des personnes ont indiqué que s’amuser avec les autres est le but principal d’une soirée jeux. Quelqu’un est-il partant pour une partie de Scrabble ?