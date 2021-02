Les acteurs de WandaVision qui étaient dans The Office et dont vous ne vous souvenez plus

WandaVision a lancé l’épisode 7 sur Disney + ce vendredi et a rendu hommage à Le bureau à son ouverture. La série Marvel a fait référence à la comédie emblématique des années 2000 avec son style mockumentaire et son intro très similaire. Cependant, ce n’est pas la seule chose qui concerne les deux productions: Randall Park et Evan Peters ont travaillé sur les deux, même si vous ne vous en souvenez peut-être pas. Regardez quels personnages ils avaient!

Le lancement de WandaVision en l’honneur de l’émission NBC a généré toutes sortes de réactions de la part des fans, qui ont célébré l’idée des créateurs. « La meilleure chose à propos de cet épisode de WandaVision était l’hommage à The Office », était le ton des commentaires sur Twitter. Il y avait même ceux qui ont changé la musique et ont ajouté l’original de la comédie.

WandaVision: Randall Park et Evan Peters étaient au bureau et vous ne vous en souvenez plus

Dans les messages, ils ont également rappelé la participation de deux acteurs aux deux événements. se garer, Jimmy Hoo actuellement, a joué Steve (connu sous le nom de Asian Jim Halpert) dans un seul épisode de la saison 8 sur The Office. Tandis que Peters, qui est aujourd’hui Pietro, a joué Luke Cooper dans un chapitre de 2010.

Randall Park au bureau à 38



Evan Peters au bureau à 23 ans



De plus, il y avait deux autres interprètes Marvel qui participaient à l’émission de Steve Carell: Idris Elba (Heimdall dans les films de super-héros et Charles Miner dans The Office) et James Spader (Ultron dans le MCU et Robert California dans la série comique). Tout au long de ses 9 saisons, le programme a servi à catapulter les carrières de divers acteurs.

L’autre série honorée dans l’épisode était Famille moderne. En fait, les scènes de Wanda parlant à la caméra font référence au personnage de Julie Bowen (Claire Dunphy) sur la série ABC diffusée entre 2009 et 2020. Même Les vêtements d’Elizabeth Olsen sont similaires à ceux portés par la mère de la famille Dunphy.