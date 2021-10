Mini critique : Art of Rally (PS5) – La preuve que vous n’avez pas besoin de réinventer la roue

Tous les jeux n’ont pas besoin de réinventer le genre. Parfois, le crochet d’un jeu peut être aussi simple que de peaufiner doucement la formule préexistante. Au lieu de bouleverser les courses de rallye, Art of Rally utilise sa bonne ambiance pour se démarquer de la foule.

Au démarrage du jeu, le jeu saisit le joueur avec son incroyable style visuel. En optant pour un look minimaliste et cel-shaded, le jeu semble avoir pu être créé dans un coffre à jouets pour enfants. L’atmosphère n’est renforcée que par une excellente bande-son qui accompagne parfaitement le jeu. Cependant, ces choix stylistiques commencent à montrer des fissures lorsque vous commencez à remarquer tous les pop-in d’objets constants dans le monde. De plus, l’absence de repères majeurs et la forte dépendance à l’égard des actifs et des objets réutilisés peuvent parfois donner l’impression que le monde est un peu copié-collé.

Pour ceux qui ne connaissent pas le rallye, au lieu de courir contre d’autres pilotes en même temps, vous courez plutôt individuellement et comparez les temps cumulés à la fin. Art of Rally propose plusieurs modes pour mélanger le gameplay en dehors de son focus sur les courses de rallye. Le mode carrière standard permet au joueur de se familiariser avec chacune des différentes pistes, tout en débloquant de nouvelles voitures en cours de route. Bien que changer de voiture semble en grande partie cosmétique, les commandes de conduite universelles sont aussi solides que vous l’espériez. Il existe également des contre-la-montre et des événements en ligne pour montrer vos compétences en course au monde.

Cependant, le mode hors concours d’Art of Rally provient de l’itinérance gratuite, qui se distingue en tant qu’option basée sur l’exploration où vous pouvez conduire librement dans une zone ouverte et rechercher des objets de collection. Bien qu’il n’y ait aucune récompense pour tout trouver, ce mode est de loin le plus agréable et il a un potentiel pour l’avenir de la série.

Si vous êtes un fan de rallye, Art of Rally coche toutes les cases. Bien qu’il y ait quelques problèmes techniques et que le free roam aurait pu être étendu, il offre toujours un solide coureur de rallye avec une bonne ambiance.