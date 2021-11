La star de Batman Zoe Kravitz dit que Robert Pattinson est « parfait » en tant que Bruce Wayne

Le nouvel acteur de Batman, Robert Pattinson, a reçu des éloges de Le Batman co-vedette Zoë Kravitz. En face de Pattinson en tant que nouveau Bruce Wayne, Kravitz joue également le rôle de Selina Kyle, le cambrioleur de chat également connu sous le nom de Catwoman. Les deux ont été brièvement montrés ensemble dans la deuxième bande-annonce de Le Batman, taquinant les scènes qu’ils partageront ensemble dans le prochain long métrage.

En discutant récemment avec Variety, Kravitz a déclaré qu’elle avait « vu un peu » de Le Batman, elle a donc une bonne idée de ce à quoi ressemblera le film. Elle ne peut naturellement rien dire de trop précis, mais elle a souligné à quel point Robert Pattinson est excellent pour le rôle de Batman, le qualifiant de « parfait » dans le rôle. Kravitz félicite également le réalisateur Matt Reeves, reconnaissant sa passion pour le projet et les personnages dans lesquels ils essaient tous de donner vie. Le Batman.

« Rob est parfait pour ce rôle. Il était incroyable. Sa transformation était hors de ce monde. [Director] Matt Reeves a beaucoup de cœur et il se soucie tellement de ces personnages. Je suis juste très excité qu’il puisse partir en vacances parce qu’il le mérite. J’espère que les fans l’aimeront parce que nous y avons mis beaucoup de travail.

Zoë Kravitz incarnera l’un des nombreux super-vilains présentés dans Le Batman, bien qu’elle semble toujours marcher sur la ligne entre le bien et le mal, se rangeant souvent du côté de Batman lorsqu’il a vraiment besoin d’aide. Elle rejoint d’autres acteurs méchants Paul Dano dans le rôle de Riddler, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone et Colin Farrell dans le rôle d’Oswald « Penguin » Cobblepot, qui devrait recevoir sa propre série dérivée sur HBO Max. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Barry Keoghan jouerait un méchant emblématique, bien que cela ne soit pas confirmé.

Assister le Batman de Robert Pattinson dans Le Batman sont Jeffrey Wright en tant que commissaire James Gordon et Andy Serkis en tant qu’Alfred Pennyworth. Le casting comprend également Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Alex Ferns, Gil Perz-Abraham et les jumeaux Charlie et Max Carver. L’histoire se déroule dans un univers autonome sans aucun lien avec aucun film précédent, alors que Warner Bros. va de l’avant avec des plans pour développer simultanément plusieurs histoires de Batman sur grand écran.

Pour sa part, Wright promet que Batman de Pattinson est « dur à cuire ». L’acteur a dit Divertissement ce soir, « Robert va faire son truc, et nous travaillions dans une vision de Matt Reeves, donc vous savez, Robert fait ce que Robert fait et ça va être assez dur à cuire je pense. J’ai adoré travailler avec lui, j’aime son point de vue et son énergie et la façon dont il a en quelque sorte apporté différents niveaux à différentes parties de l’histoire. Et nous travaillons les uns sur les autres. »

Matt Reeves réalisé Le Batman à l’aide d’un scénario co-écrit avec Peter Craig. Le film sortira en salles le 4 mars 2022, suite à de nombreux retards importants. Cette nouvelle nous vient de Variety.





