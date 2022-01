Les photos de Batgirl Set suggèrent que Lex Luthor n’est pas encore vraiment sorti de prison

La production en cours de HBO Max’s Fille chauve-souris a taquiné une autre référence au DCEU, établissant davantage son lien évident avec la tradition en cours de la continuité cinématographique partagée du DC. Une photo prise sur le plateau du film suggère que Lex Luthor, l’ennemi juré de Superman et ancien chef de Lex Corp., est toujours en prison. C’est une image d’une couverture de magazine qui prétend rendre compte d’une interview exclusive de Luthor et de ses efforts pour faire appel de sa condamnation, établissant ainsi que le conglomérat devenu maniaque se bat toujours pour son cas. L’image fait non seulement référence aux films initiaux de Zack Snyder qui ont formé DC Extended Universe, mais met également Fille chauve-souris dans une position complexe dans la chronologie DCEU.

FILM VIDÉO DU JOUR

L’image du décor : la présence de Lex Luthor dans DCEU

L’image montre la couverture du magazine Gotham Tattler, avec des extraits d’une interview exclusive détaillée de Lex Luthor à l’intérieur. Le titre de la couverture indique :

m> Le méchant milliardaire Lex Luther engage un nouvel avocat pour faire appel de sa condamnation

Le titre, qui épelle étonnamment mal le nom de famille de l’homme, fait référence au destin de Lex Luthor à la fin de Batman contre Superman : L’aube de la justice. Dans ce film, après la fin de son implication dans l’attaque de Doomsday, il est envoyé par Batman à l’asile d’Arkham. Il se révèle dans Ligue des Justiciers qu’il a en quelque sorte échappé à sa captivité et revitalise ses ressources pour mener une bataille contre la nouvelle équipe de super-héros. Il décide alors d’éliminer sa première cible, Bruce Wayne, avec l’aide de Slade Wilson / Deathstroke, qui a une inimitié personnelle avec le croisé capé. L’arrestation et l’admission de Luthor à l’asile d’Arkham ont été conservées comme une intrigue canonique dans La Ligue des Justiciers de Zack Snyder, que les autres directeurs du DCEU de Snyder considèrent comme la véritable continuation de Batman contre Superman.





Il est le même Lex Luthor

L’image établit aussi probablement que Fille chauve-souris fait partie du DCEU original qui a commencé par homme d’acier, et il n’est pas défini dans une chronologie alternative. Batgirl la présence dans la chronologie DCEU a cependant été effacée lorsque JK Simmons a été ramené pour jouer le commissaire Jim Gordon des films précédents; cependant, il a de nouveau été laissé dans la confusion lorsque l’itération Batman que le film a signée était Michael Keaton et non Ben Affleck. Il y avait des spéculations de fans qui Le flash effacera les films de Snyder de la continuité partagée, ce qui fera de Batman de Keaton le principal chevalier noir de DC Extended Universe.

Cependant, si l’on en croit l’image, ces événements ne sont pas du tout effacés de la chronologie. La couverture du magazine mentionne également les tristement célèbres attentats du Capitole en Batman contre Superman que Luthor a planifié et exécuté pour encadrer Superman. Le titre dit : « Témoignages de témoins de l’attentat à la bombe contre le bâtiment du Capitole. »





La référence indique que Luthor est toujours jugé pour son rôle dans l’attaque du Capitole et cherche de nouveaux conseils. Si un moment aussi crucial de ce film est référencé ici, il est peu probable que ces événements soient un jour effacés de la chronologie originale de DCEU. On ne sait pas encore comment ces événements s’intégreront dans l’intrigue du film, et il serait intéressant de voir comment le film explique le fait que Luthor est en quelque sorte de retour en prison après s’être échappé d’Arkham en Ligue des Justiciers et son Coupe Snyder.

Fille chauve-souris est défini en 2022 ?

La couverture du magazine suggère probablement que c’est le numéro de novembre 2022 qui présente l’interview de Luthor. Bien que le chiffre final ne soit pas clair dans l’image, étant donné que le film sort la même année, il est possible que l’histoire se déroule également en 2022. Il reste à savoir comment le film va se dérouler. les événements chaotiques passés du DCEU, en particulier lorsqu’il doit prendre en compte le cadre multiversal de Le flash, dont l’histoire aurait un impact énorme sur Batgirl prémisse et intrigue, ainsi que toutes les futures sorties de DC Extended Universe.Fille chauve-souris met en vedette Leslie Grace dans le rôle de Barbara Gordon/Batgirl, aux côtés de Brendan Fraser dans le rôle de Firefly, Micheal Keaton dans celui de Batman et Jk Simmons dans celui de Jim Gordon. Jacob Scipio, Rebecca Front, Corey Johnson et Ethan Kai ont également été choisis dans le film. Réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah, Fille chauve-souris sortira exclusivement sur HBO Max cette année.









Jessica Rothe remplace Samara Weaving dans Boy Kills World de Moritz Mohr Rothe rejoint Bill Skarsgård-vedette, jouant un assassin après que Samara Weaving ait quitté le projet en raison de conflits d’horaire.

Lire la suite





A propos de l’auteur