Elon Musk démontre le fonctionnement d’un implant cérébral à puce Neuralink – chez un porc

“Je pense que ça va vous épater!” dit Elon Musk dans une webdiffusion d’une heure où l’entrepreneur milliardaire a présenté trois cochons avec des puces cérébrales. L’événement était censé être une démonstration de produit, cependant, on ne pourra pas encore acheter aucun des produits car des essais sur l’homme doivent encore être menés.

L’année dernière, lors d’un événement diffusé en direct, Musk a rat brun et blanc qui avait un fil attaché à sa tête et transmettait ses pensées à un ordinateur où l’on pouvait voir et entendre le crépitement de ses neurones. La puce était également testé sur un singe qui pourrait contrôler un ordinateur avec son cerveau.

Ces expositions d’animaux fous sont destinées à la nouvelle start-up de neurosciences de Musk appelée Neuralink, qui n’est devenue publique que l’année dernière.

Fondée en 2016 par Elon Musk avec une équipe de huit autres personnes, la société est basée à San Francisco. La start-up souhaite fabriquer des dispositifs qui seront implantés dans le cerveau d’une personne et pourront traiter des maladies cérébrales graves comme la maladie d’Alzheimer, la démence et aider les personnes paraplégiques. Ils étudient également l’amélioration humaine où le cerveau humain pourra communiquer avec les ordinateurs et fusionner l’humanité avec l’intelligence artificielle.

Au cours de la diffusion en direct, Musk a présenté l’implant et l’a décrit comme “un Fitbit dans votre crâne avec de minuscules fils”. La puce a un diamètre de 23 millimètres et selon un rapport de BBC, Musk a déclaré que le dispositif Neuralink original avait été simplifié et rendu plus petit.

Les implants Neuralink placent des fils ou ce qu’ils appeler ‘threads’ dans le cerveau. Ces fils sont extrêmement flexibles et ont une largeur de quatre à six µm, ce qui est plus fin qu’un cheveu humain.

Selon un rapport de MIT, le dispositif – qui s’appelle un lien – est à peu près aussi épais que le crâne humain et se plierait parfaitement à la surface du cerveau à travers un trou de forage qui pourrait ensuite être scellé avec de la superglue.

“En fait, il s’intègre très bien dans votre crâne. Cela pourrait être sous vos cheveux et vous ne le sauriez pas”, dit-il.

Il a laissé entendre qu’il pourrait avoir une puce insérée dans sa tête. «Je pourrais avoir un Neuralink tout de suite et vous ne le sauriez pas… Peut-être que oui.

Neuralink développe également une machine qui intégrera automatiquement ces fils dans le cerveau humain. Ces threads pourront transférer de gros volumes de données jusqu’à «3 072 électrodes par matrice réparties sur 96 threads», énonce un article crédité à Musk et Neuralink.

Trois petits cochons

Musk avait le sens de l’humour sur scène quand il a fait appel aux cochons pour une «démo de trois petits cochons». Des trois porcs, Gertrude est le seul porc à avoir actuellement un implant. Dorothy avait un implant mais il a été retiré et Joyce n’a pas du tout d’implant. Il a dit qu’ils étaient «en bonne santé, heureux et impossibles à distinguer d’un porc normal».

Gertrude a eu son implant depuis deux mois et selon un rapport de Reuters, est dans la partie de son cerveau qui contrôle le museau. Elle avait besoin de quelques cajoleries pour apparaître devant la caméra mais a rapidement commencé à manger sur un tabouret et à renifler de la paille. Cela a déclenché des pics sur un graphique qui suivait l’activité neuronale de l’animal.

Dorathy le cochon est censé faire preuve de réversibilité, ce qui a expliqué Musk que si quelqu’un voulait supprimer le lien, il devrait également pouvoir vivre une vie saine et normale après cela.

Sur occasion précédente Musk a déclaré que les essais humains commenceraient d’ici la fin de cette année, mais Musk a évité de donner des dates ou des délais réels auxquels il pourrait être tenu.

Matthew MacDougall, un neurochirurgien qui travaille avec la société, a été prudent lorsqu’il a déclaré que Neuralink envisageait d’implanter la puce chez une personne paralysée afin qu’elle puisse taper sur un ordinateur ou former des mots. Musk était beaucoup plus optimiste et est allé plus loin en disant: «Je pense qu’à long terme, vous pouvez restaurer le mouvement de tout le corps de quelqu’un (avec la puce)».

