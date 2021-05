Laci Mosley a reçu un torrent d’abus racistes en ligne après avoir été annoncé en tant que nouveau membre de la distribution iCarly.

le iCarly Les acteurs se sont rassemblés pour défendre Laci Mosley après que l’actrice soit devenue la cible de la haine raciste des fans.

L’année dernière (9 décembre), TV Line a confirmé que iCarly reviendrait avec un redémarrage. 13 nouveaux épisodes de la série bien-aimée arriveront sur Paramount + le 17 juin. Les membres de la distribution originale, Miranda Cosgrove (Carly), Jerry Trainor (Spencer) et Nathan Kress (Freddie) font également partie de la renaissance, aux côtés d’autres favoris passés et certains tout neuf iCarly personnages.

Jennette McCurdy, qui a joué Sam dans la série originale, a choisi de ne pas revenir, laissant certains fans bouleversés. Cependant, maintenant, les fans envoient des abus racistes à l’un des nouveaux iCarly actrices. Laci Mosley, qui devrait incarner Harper, un ami de Carly, Spencer et Freddie lors du redémarrage, est devenu la cible de la haine raciste des fans de la série originale.

Maintenant, Laci s’est prononcé contre les abus et les iCarly Les acteurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour condamner leurs fans racistes.

iCarly cast condamne les abus racistes contre la nouvelle star du redémarrage Laci Mosley. Photo: Amy Sussman / KCA2021 / Getty Images pour Nickelodeon

Hier (17 mai), Laci est allé sur Instagram pour écrire: « J’adore être noir. Je déteste la façon dont les Noirs sont traités sur cette planète. J’ai pris ce rôle sur iCarly parce que la pièce est diversifiée (@chescaleigh tu es un rêve) notre show runner @ali_schouten est incroyablement gentil et attentionné et les acteurs sont talentueux et font partie des meilleures personnes que j’ai jamais rencontrées. «

Elle a poursuivi: «J’ai été choquée quand une célébration de tout le travail acharné que nous avons déployé pour faire ce redémarrage a été éclipsée par le plus de racisme que j’ai jamais connu de ma vie au cours de 72 heures. Je me sentais stupide d’être si bouleversée parce que j’ai été dans ce petit corps brun toute ma vie et que le racisme n’est pas nouveau mais ça fait toujours mal. «

Laci a ensuite ajouté: « Je ne ‘remplace pas Sam’. Je ne l’ai jamais rencontrée mais je sais qu’elle est extrêmement talentueuse et j’espère qu’elle ne tolère pas certains de vos comportements. Le racisme tue. Je ne peux pas vous en prier. aimez-moi ou vous-même assez pour être gentil avec les gens, mais je peux vous bloquer et protéger ma paix. Merci à mes amis et à ma famille qui ont tendu la main pour me vérifier Je vous apprécie vraiment tous. Le noir est beau et il n’y a pas d’insultes ou le vitriol que vous déposez en ligne va changer cela. «

Maintenant, les membres de la distribution de Laci sont venus la défendre et condamner les fans qui lui envoient des abus racistes. Miranda, Jerry et Nathan ont tous partagé une déclaration du iCarly équipe sur leurs pages Instagram. Il dit que le « tout [iCarly] les acteurs et l’équipe se tiennent contre tous les exemples de haine et de racisme « .

Jerry a également écrit: « Je ne veux plus jamais entendre l’expression » les fans d’iCarly sont racistes « . J’ai besoin que les vrais fans se mobilisent et étouffent la haine. » Pendant ce temps, Nathan a écrit: « Quiconque recourt à la haine et à l’intimidation des ÊTRES HUMAINS qui font de notre émission une réalité n’est pas un de nos fans. Je ne vais pas le supporter. Le racisme n’a pas sa place ici (ou ailleurs). Faites mieux, ou voyez-vous. «

Miranda Cosgrove partage une histoire Instagram condamnant le racisme contre le nouveau membre de la distribution Laci Mosley après que les fans de la série originale aient ciblé l’actrice pour avoir «remplacé» Sam Puckett en tant que meilleur ami de Carly. pic.twitter.com/85SyQYT9TC – Pop Crave (@PopCrave) 17 mai 2021

Si vous remarquez des abus racistes sur les réseaux sociaux, signalez-les. Si vous ne savez pas comment faire cela, vous pouvez visiter ce lien pour plus d’informations.

